Мерц отметил, что пока в Украине продолжается война, ее не могут принять в ЕС и НАТО, но обещание сделать это является действительным

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью журналистам высказался на тему возможного вступления Украины в НАТО и в ЕС. Он назвал условия, при которых это может стать возможным.

Интервью с Мерцем публикует немецкое издание Handelsblatt.

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Немецкий канцлер заявил, что, пока в Украине продолжается война, ее невозможно привлечь к альянсу НАТО или к экономическому содружеству Евросоюза. Однако он особо подчеркнул, что обещания принять Украину в эти структуры являются действительными, однако необходимо, чтобы закончили боевые действия.

Также Мерц заявил журналистам, что не стоит рассчитывать на скорый крах диктатуры Путина в РФ.

"Русский народ исторически терпеливый, а жестокая эксплуатация — часть их политики", — отметил Фридрих Мерц.

Ранее стало известно, что председатель партии Христианско-демократический союз и канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал выделение помощи Украине. По его словам, стоимость военного пакета составляет 3 миллиарда евро.

Также мы сообщали, что некоторые украинские беженцы в Германии с 2025 года будут получать сокращенную поддержку от государства. Будущее правительство страны уже согласилось снизить расходы на содержание громад Украины.