Какое место по уровню гендерного равенства заняла Украина

Работники в офисе. Иллюстративное фото: Universe

Украина заняла 20-е место в рейтинге гендерного равенства среди стран Европы. Это является положительным показателем, после Украины в списке Хорватия, Кипр и другие.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Рейтинг гендерного равенства

По словам журналистки, сегодня презентовали индекс гендерного равенства, что является одним из шагов для вступления Украины в ЕС, ведь этот индекс создан по стандартам Евросоюза.

"Чтобы его создать, собрать всю информацию и правильно посчитать, украинская делегация ездила в Литву, и в Вильнюсе они делились опытом", — отметила она.

Там Литва передала Украине данные и свои инсайты, как правильно расставлять приоритет при создании этого документа, а также на что обратить внимание. Среди главных показателей — одинаковый уровень зарплаты у мужчин и женщин и борьба с сексуальным насилием.

Так, Украина заняла 20-е место в рейтинге среди всех стран Европы, что опровергает миф, якобы мы не готовы к вступлению в ЕС.

Напомним, после Украины в этом рейтинге идут Хорватия, Кипр, Эстония, Словакия, Греция, Чехия, Венгрия, Румыния и другие страны.

Также ранее стало известно, в какой из стран Европы самая высокая минимальная зарплата.