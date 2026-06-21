Британія розробляє нову далекобійну зброю для посилення ЗСУ

Нові далекобійні системи. Фото: The Telegraph

Велика Британія продовжує розробку нових далекобійних ударних систем. Їх в майбутньому можуть передати Україні для посилення спроможностей завдавати ударів по важливих військових об'єктах противника.

Про це пише The Telegraph, передає Новини.LIVE.

На що спроможна нова техніка

Перші випробування перспективної зброї вже відбулися на полігоні на Гебридських островах. Нові системи здатні уражати цілі на відстані понад 300 миль (близько 480–500 кілометрів) та нести бойову частину масою приблизно 250 кілограмів. Під час тестових запусків усі зразки продемонстрували працездатність, хоча розробники виявили окремі технічні недоліки, які планують усунути на наступних етапах випробувань.

Проєкт реалізується в межах британської оборонної програми Project Brakestop. Міністерство оборони Великої Британії поставило перед компаніями-розробниками завдання створити відносно недорогу, але ефективну зброю, здатну розвивати швидкість понад 370 миль на годину (майже 600 км/год). Окремою вимогою є серійне виробництво щонайменше 20 таких систем на місяць, що дозволить швидко нарощувати їхню кількість у разі ухвалення рішення про постачання партнерам.

За інформацією видання, британські чиновники вже розглядають можливість передачі перших готових комплексів Україні протягом наступного року. У Лондоні наголошують, що нові розробки мають доповнити далекобійні засоби, які вже перебувають на озброєнні ЗСУ, зокрема ракети Storm Shadow, та посилити можливості українських військових щодо ураження військової інфраструктури Росії на значній відстані від лінії фронту.

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