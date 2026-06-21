Великобритания разрабатывает новое оружие большой дальности для укрепления ВСУ

Новые системы дальнего поражения. Фото: The Telegraph

Великобритания продолжает разработку новых дальнобойных ударных систем. В будущем их могут передать Украине для усиления способности наносить удары по важным военным объектам противника.

Об этом пишет The Telegraph, передает Новини.LIVE.

На что способна новая техника

Первые испытания перспективного оружия уже прошли на полигоне на Гебридских островах. Новые системы способны поражать цели на расстоянии более 300 миль (около 480–500 километров) и нести боевую часть массой примерно 250 килограммов. Во время тестовых запусков все образцы продемонстрировали работоспособность, хотя разработчики выявили отдельные технические недостатки, которые планируют устранить на следующих этапах испытаний.

Проект реализуется в рамках британской оборонной программы Project Brakestop. Министерство обороны Великобритании поставило перед компаниями-разработчиками задачу создать относительно недорогое, но эффективное оружие, способное развивать скорость свыше 370 миль в час (почти 600 км/ч). Отдельным требованием является серийное производство не менее 20 таких систем в месяц, что позволит быстро наращивать их количество в случае принятия решения о поставках партнерам.

По информации издания, британские чиновники уже рассматривают возможность передачи первых готовых комплексов Украине в течение следующего года. В Лондоне отмечают, что новые разработки должны дополнить дальнобойные средства, уже находящиеся на вооружении ВСУ, в частности ракеты Storm Shadow, и усилить возможности украинских военных по поражению военной инфраструктуры России на значительном расстоянии от линии фронта.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, 16 июня Великобритания объявила о введении нового пакета энергетических санкций против России. Ограничения направлены на усиление давления на российский энергетический сектор и борьбу с так называемым теневым флотом, который Москва использует для обхода международных санкций.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Великобритании состоялась очередная кадровая перестановка в правительстве. Должность министра по вопросам безопасности заняла Анджела Игл, сменившая на этом посту Дэна Джарвиса.