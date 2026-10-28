Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Україна має відновити ядерний статус, адже відмова від власного арсеналу в обмін на міжнародні гарантії не вберегла її від російської агресії. Досвід війни поставив під сумнів надійність таких домовленостей, тому повернення ядерної зброї розглядають як стратегічну мету, що дозволить державі самостійно гарантувати свою безпеку в майбутньому.

Таку позицію висловив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, інформує Новини.LIVE.

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Допис заступник командира Третього армійського корпусу Максима Жоріна Фото: скриншот з Telegram

Повернення ядерного статусу

За словами Максима Жоріна, у сучасному світі дедалі більше діє право сильного, а міжнародне право фактично втратило своє значення. Саме цим військовий пояснює рішення Франції розширювати власну ядерну програму. На тлі цих подій Максим Жорін розкритикував відмову України від ядерного арсеналу в обмін на міжнародні гарантії безпеки.

"Зараз в світі вже фактично не існує такого поняття, як "міжнародне право" — залишається лише право сильного. Саме тому французи розширюють свою ядерну програму. На фоні подібних новин вкотре варто згадати, наскільки дебільним був вчинок тих, хто віддав наш арсенал заради паперових "гарантій"", — написав Максим Жорін.

Гарантії безпеки України

Військовий переконаний, що повернення ядерного статусу має стати однією зі стратегічних цілей України. На його думку, саме власний ядерний арсенал здатний забезпечити країні довгострокову безпеку.

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"Стратегічною метою для України повинно бути відновлення ядерного статусу. Якщо ми хочемо мати справжні довгострокові безпекові гарантії, повинні знову стати ядерною державою", — наголосив Максим Жорін.

Що відомо про ядерний арсенал Франції

Франція вирішила збільшити свій ядерний арсенал уперше за кілька десятиліть. Про це президент Еммануель Макрон оголосив 2 березня 2026 року. Нині країна має близько 290 ядерних боєголовок, але скільки їх буде після розширення арсеналу, Париж більше не повідомлятиме. Франція також хоче посилити ядерний захист європейських союзників. До співпраці планують залучити десять країн, зокрема Німеччину, Польщу та Велику Британію. Країни також проводитимуть спільні навчання та обмінюватимуться розвідданими. При цьому рішення про застосування французької ядерної зброї, як і раніше, ухвалюватиме лише президент Франції.

Новини.LIVE повідомляли, що Максим Жорін назвав умови, за яких Росія може погодитися на переговори. На його думку, Москву може змусити до переговорів поєднання військового, економічного та політичного тиску. Російська армія має втратити можливість просуватися на фронті й зазнавати значних щоденних втрат.

Раніше Новини.LIVE писали, що Максим Жорін вважає, що Україна не повинна змагатися з Росією за кількістю військових. Натомість протистояти перевазі противника потрібно завдяки технологіям та ефективнішому застосуванню озброєння.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про оборонну співпрацю України та Франції. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські пілоти розпочнуть навчання на французьких винищувачах Rafale. Країни також працюють над локалізацією виробництва ракет та авіабомб в Україні.