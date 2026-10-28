Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Украина должна восстановить свой ядерный статус, ведь отказ от собственного арсенала в обмен на международные гарантии не уберег её от российской агрессии. Опыт войны поставил под сомнение надежность таких договоренностей, поэтому возвращение ядерного оружия рассматривается как стратегическая цель, которая позволит государству самостоятельно гарантировать свою безопасность в будущем.

Такую позицию высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, сообщает Новини.LIVE.

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Сообщение заместителя командира Третьего армейского корпуса Максима Жорина. Фото: скриншот из Telegram

Восстановление ядерного статуса

По словам Максима Жорина, в современном мире все больше действует право сильного, а международное право фактически утратило своё значение. Именно этим военный объясняет решение Франции расширять собственную ядерную программу. На фоне этих событий Максим Жорин раскритиковал отказ Украины от ядерного арсенала в обмен на международные гарантии безопасности.

"Сейчас в мире уже фактически не существует такого понятия, как «международное право" — остается лишь право сильного. Именно поэтому французы расширяют свою ядерную программу. На фоне подобных новостей в очередной раз стоит вспомнить, насколько идиотским был поступок тех, кто отдал наш арсенал ради бумажных "гарантий", — написал Максим Жорин.

Гарантии безопасности Украины

Военный убежден, что восстановление ядерного статуса должно стать одной из стратегических целей Украины. По его мнению, именно собственный ядерный арсенал способен обеспечить стране долгосрочную безопасность.

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"Стратегической целью для Украины должно быть восстановление ядерного статуса. Если мы хотим иметь настоящие долгосрочные гарантии безопасности, мы должны вновь стать ядерной державой", — подчеркнул Максим Жорин.

Что известно о ядерном арсенале Франции

Франция решила увеличить свой ядерный арсенал впервые за несколько десятилетий. Об этом президент Эммануэль Макрон объявил 2 марта 2026 года. В настоящее время страна располагает около 290 ядерных боеголовок, но сколько их будет после расширения арсенала, Париж больше не будет сообщать. Франция также хочет усилить ядерную защиту европейских союзников. К сотрудничеству планируется привлечь десять стран, в частности Германию, Польшу и Великобританию. Страны также будут проводить совместные учения и обмениваться разведданными. При этом решение о применении французского ядерного оружия, как и прежде, будет принимать только президент Франции.

Новини.LIVE сообщали, что Максим Жорин назвал условия, при которых Россия может согласиться на переговоры. По его мнению, Москву может заставить сесть за стол переговоров сочетание военного, экономического и политического давления. Российская армия должна лишиться возможности продвигаться на фронте и нести значительные ежедневные потери.

Ранее Новини.LIVE писали, что Максим Жорин считает, что Украина не должна соперничать с Россией по численности военных. Вместо этого противостоять превосходству противника нужно с помощью технологий и более эффективного применения вооружения.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали об оборонном сотрудничестве Украины и Франции. Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты начнут обучение на французских истребителях Rafale. Страны также работают над локализацией производства ракет и авиабомб в Украине.