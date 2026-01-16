Відео
Україна має піти на болючі поступки для миру, — президент Чехії

Україна має піти на болючі поступки для миру, — президент Чехії

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 16:28
Петр Павел назвав умови для завершення війни в Україні
Петр Павел. Фото: Офіс президента

Президент Чехії Петр Павел заявив, що шлях до завершення війни може вимагати від України болючих і непростих поступок. За його словами, Київ уже зробив надзвичайно багато, аби потенційна мирна угода була прийнятною та справедливою.

Про це чеський лідер заявив під час пресконференції в Києві 16 січня, передає журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Павел прокоментував шлях до миру в Україні

Президент Чехії наголосив, що українська сторона демонструє готовність до компромісів, якщо вони реально наблизять кінець війни. На його думку, це свідчить про відповідальну позицію Києва та прагнення зупинити бойові дії, навіть ціною складних рішень.

"Я вважаю, що Україна зробила багато для того, щоб рішення було прийнятним. Але є низка болючих поступок, які має і готова зробити Україна, якщо це приведе до миру", — заявив Павел.

Водночас президент Чехії підкреслив, що ключову роль у процесі має відігравати Європа. Саме вона повинна докласти максимальних зусиль для підтримки України та посилення тиску на Росію.

"Ми маємо докласти зусиль для того, щоб вся робота, пророблена під час підготовки цих документів, не була марною. Росія буде відкидати мир до тих пір, поки ми не будемо тиснути спільно. Цей тиск передусім може бути економічним та політичним, ми маємо працювати скоординовано включно зі США", — сказав Павел.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловився про розбіжності зі США щодо деяких пунктів мирної угоди.

А також раніше глава МЗС Албанії закликала підтримувати ініціативи щодо миру в Україні.

