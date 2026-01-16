Видео
Главная Новости дня Украина должна пойти на уступки ради мира, — президент Чехии

Украина должна пойти на уступки ради мира, — президент Чехии

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 16:28
Петр Павел назвал условия для завершения войны в Украине
Петр Павел. Фото: Офис президента

Президент Чехии Петр Павел заявил, что путь к завершению войны может потребовать от Украины болезненных и непростых уступок. По его словам, Киев уже сделал очень много, чтобы потенциальное мирное соглашение было приемлемым и справедливым.

Об этом чешский лидер заявил во время пресс-конференции в Киеве 16 января, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Павел прокомментировал путь к миру в Украине

Президент Чехии подчеркнул, что украинская сторона демонстрирует готовность к компромиссам, если они реально приблизят конец войны. По его мнению, это свидетельствует об ответственной позиции Киева и стремлении остановить боевые действия, даже ценой сложных решений.

"Я считаю, что Украина сделала много для того, чтобы решение было приемлемым. Но есть ряд болезненных уступок, которые должна и готова сделать Украина, если это приведет к миру", — заявил Павел.

В то же время президент Чехии подчеркнул, что ключевую роль в процессе должна играть Европа. Именно она должна приложить максимальные усилия для поддержки Украины и усиления давления на Россию.

"Мы должны приложить усилия для того, чтобы вся работа, проделанная при подготовке этих документов, не была напрасной. Россия будет отвергать мир до тех пор, пока мы не будем давить совместно. Это давление прежде всего может быть экономическим и политическим, мы должны работать скоординировано включая США", — сказал Павел.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказался о разногласиях с США по некоторым пунктам мирного соглашения.

А также ранее глава МИД Албании призвала поддерживать инициативы по миру в Украине.

Чехия Украина война в Украине Петр Павел мирное соглашение
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
