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Україна має нові домовленості з партнерами, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 20:45
Зеленський розповів про домовленості з партнерами за тиждень
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Україна запускає спільне виробництво зброї в Данії. Крім того, наша країна розширює співпрацю щодо дронів зі США.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 5 липня.

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Зеленський розповів, що за останній тиждень Україні вдалося зробити багато важливих речей разом з її партнерами. Так, вдалося домовитися з Данією про спільне виробництво зброї. З приводу цього вже уклали та підписали угоду. 

"Будемо працювати на території Данії, і це наш спільний проєкт — перші суттєві можливості нашого українського виробництва за кордоном. Будуть і ще такі домовленості. Це стосується і дронів, і багатьох інших необхідних видів зброї", — зазначив президент.

Крім того, Україна домовилась зі США про збільшення спільної роботи щодо дронів. За словами Володимира Зеленського, це дасть нам ще сотні тисяч безпілотників вже цього року на спеціальних умовах та ще значно більше дронів у 2026 році. Зокрема, це стосується дронів-перехоплювачів, які є в пріоритеті. 

"Завдання для всієї нашої держави, для Сил оборони України, для всіх бізнесів, які працюють за цим напрямком, — буквально щотижня давати більше результатів щодо перехоплювачів. Це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів. Перехоплювачі повинні працювати", — наголосив український лідер. 

Нагадаємо, міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін 5 липня повідомив, що українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії. Це перший випадок, коли Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до ЗСУ.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна масштабує виробництво зброї. За його словами, захисту життя точно буде більше.

Володимир Зеленський Данія військова допомога дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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