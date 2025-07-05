Зеленский рассказал о договоренностях с партнерами за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украина запускает совместное производство оружия в Дании. Кроме того, наша страна расширяет сотрудничество по дронам с США.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 5 июля.

Реклама

Читайте также:

Новые сотрудничества Украины с партнерами

Зеленский рассказал, что за последнюю неделю Украине удалось сделать много важных вещей вместе с ее партнерами. Так, удалось договориться с Данией о совместном производстве оружия. По поводу этого уже заключили и подписали соглашение.

"Будем работать на территории Дании, и это наш совместный проект — первые существенные возможности нашего украинского производства за рубежом. Будут и еще такие договоренности. Это касается и дронов, и многих других необходимых видов оружия", — отметил президент.

Кроме того, Украина договорилась с США об увеличении совместной работы по дронам. По словам Владимира Зеленского, это даст нам еще сотни тысяч беспилотников уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в 2026 году. В частности, это касается дронов-перехватчиков, которые в приоритете.

"Задача для всего нашего государства, для Сил обороны Украины, для всех бизнесов, которые работают по этому направлению, — буквально каждую неделю давать больше результатов по перехватчикам. Это и больше производить таких дронов, и больше тренировать операторов дронов, и гораздо больше эффективности в применении перехватчиков. Перехватчики должны работать", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 5 июля сообщил, что украинские оборонные компании откроют производства в Дании. Это первый случай, когда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставки в ВСУ.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина масштабирует производство оружия. По его словам, защиты жизни точно будет больше.