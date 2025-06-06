В Мінагрополітики заявили, що Україна купує в Польщі більше, ніж продає

Україна купує в Польщі більше, ніж продає — Мінагрополітики
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль прокоментував фермерські протести у Польщі, що відбувалися раніше. Він зазначив, що для поляків немає ніякої загрози, адже Україна купує в Польщі більше, ніж продає.
Про це Віталій Коваль розповів в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 6 червня.
Мінагрополітики про фермерські протести у Польщі
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль запевнив, що Україна купує в Польщі більше, ніж продає. Тому, за його словами, для поляків немає ніякої загрози.
Саме так міністр прокоментував хвилю фермерських протестів у Польщі.
Віталій Коваль розповів, що вже провів кілька зустрічей із польським міністром, а під час останньої українським аграріям довелось довго дискутувати й обговорення тривало чотири години без перерви.
"У 2021 році ми імпортували з Польщі 26 тисяч тонн пального, дизелю. Торік ми імпортували 1,5 мільйона тонн звідти. Завод "Орлен" польський поставив нам 1,5 мільйона тонн. Беремо 26 тисяч тонн і порівнюємо з 1,5 мільйона — це більше, ніж в 50 разів збільшення", — зазначив міністр.
Зауважимо, що польські фермери та перевізники неодноразово блокували кордон. Зокрема, це відбулося й у травня цього року.
Нагадаємо, що нещодавно Сейм Польщі встановив 11 липня Днем пам’яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки"
Водночас новообраний Президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання щодо продовження співпраці з Україною.
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