В Мінагрополітики заявили, що Україна купує в Польщі більше, ніж продає

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. Фото: Віталій Коваль/Facebook

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль прокоментував фермерські протести у Польщі, що відбувалися раніше. Він зазначив, що для поляків немає ніякої загрози, адже Україна купує в Польщі більше, ніж продає.

Про це Віталій Коваль розповів в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 6 червня.

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Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль запевнив, що Україна купує в Польщі більше, ніж продає. Тому, за його словами, для поляків немає ніякої загрози.

Саме так міністр прокоментував хвилю фермерських протестів у Польщі.

Віталій Коваль розповів, що вже провів кілька зустрічей із польським міністром, а під час останньої українським аграріям довелось довго дискутувати й обговорення тривало чотири години без перерви.

"У 2021 році ми імпортували з Польщі 26 тисяч тонн пального, дизелю. Торік ми імпортували 1,5 мільйона тонн звідти. Завод "Орлен" польський поставив нам 1,5 мільйона тонн. Беремо 26 тисяч тонн і порівнюємо з 1,5 мільйона — це більше, ніж в 50 разів збільшення", — зазначив міністр.

Зауважимо, що польські фермери та перевізники неодноразово блокували кордон. Зокрема, це відбулося й у травня цього року.

Нагадаємо, що нещодавно Сейм Польщі встановив 11 липня Днем пам’яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки"

Водночас новообраний Президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання щодо продовження співпраці з Україною.