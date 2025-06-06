В Минагрополитики заявили, что Украина покупает в Польши больше, чем продает

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль. Фото: Виталий Коваль/Facebook

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль прокомментировал фермерские протесты в Польше, которые происходили ранее. Он отметил, что для поляков нет никакой угрозы, ведь Украина покупает в Польши больше, чем продает.

Об этом Виталий Коваль рассказал в эфире День.LIVE в пятницу, 6 июня.

Реклама

Читайте также:

Минагрополитики о фермерских протестах в Польше

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль заверил, что Украина покупает в Польши больше, чем продает. Поэтому, по его словам, для поляков нет никакой угрозы.

Именно так министр прокомментировал волну фермерских протестов в Польше.

Виталий Коваль рассказал, что уже провел несколько встреч с польским министром, а во время последней украинским аграриям пришлось долго дискутировать и обсуждение продолжалось четыре часа без перерыва.

"В 2021 году мы импортировали из Польши 26 тысяч тонн топлива, дизеля. В прошлом году мы импортировали 1,5 миллиона тонн оттуда. Завод "Орлен" польский поставил нам 1,5 миллиона тонн. Берем 26 тысяч тонн и сравниваем с 1,5 миллиона — это больше, чем в 50 раз увеличение", — отметил министр.

Заметим, что польские фермеры и перевозчики неоднократно блокировали границу. В частности, это произошло и в мае этого года.

Напомним, что недавно Сейм Польши установил 11 июля Днем памяти жертв так называемого "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики"

В то же время новоизбранный Президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной.