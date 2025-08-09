Гетманцев заявив, що Україна наближається до миру

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Мирний процес йде у правильному напрямку і Україна наближається до миру. Водночас на країну чекають важкі компроміси.

Про це інтерв'ю Новини.LIVE заявив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Гетманцев про ймовірність миру в Україні

Він зазначив, що Україна відкрита до будь-яких форматів зустрічей, аби лише настав мир. При цьому, за його, словами, на нас чекають складні компроміси, а не швидке повернення до кордонів 1991 року.

"Точно є ознаки того, що процес йде у правильному напрямку, тобто він наближається до миру. Ознаки реальних вимог від РФ, не вигаданих, а справжніх, вже є. Вони є у США. І це створює певну базу для домовленостей", — поінформував Гетманцев.

Також голова фінансового комітету ВРУ підкреслив, що зараз найголовнішим завданням для держави є забезпечення миру. Однак водночас закликав не будувати ілюзій.

"Я би не радив громадянам розраховувати на те, що ми здобудемо кордони 1991-го року. Це навряд чи буде. Це будуть дуже важкі компроміси. Але вони вкрай необхідні і від них залежить майбутнє країни", — резюмував він

Нагадаємо, що 6 серпня спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де провів зустріч з керівництвом РФ, включаючи главу Кремля Володимира Путіна. Ключовою темою була війна в Україні та її вирішення.

Після цього з'явилася інформація, яку пізніше підтвердили офіційно, що між президентом США Дональдом Трампом та Путіним відбудеться зустріч. Вона буде вже на наступному тижні. Після цього можлива й тристороння зустріч, з участю президента України Володимира Зеленського.

Днями Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ключовим і найскладнішим елементів у вирішенні війни буде питання територій.

До речі, у п'ятницю 8 серпня між Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском пройшла розмова. Після спілкування Туск заявив про наближення "перемир'я" між Україною та Росією.