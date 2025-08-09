Гетманцев заявил, что Украина приближается к миру

Украина идет к миру, но нас ждут тяжелые уступки — Гетманцев
Мирный процесс идет в правильном направлении и Украина приближается к миру. В то же время страну ждут тяжелые компромиссы.
Об этом интервью Новини.LIVE заявил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.
Что сказал Гетманцев о вероятности мира в Украине
Он отметил, что Украина открыта к любым форматам встреч, лишь бы наступил мир. При этом, по его словам, нас ждут сложные компромиссы, а не быстрое возвращение к границам 1991 года.
"Точно есть признаки того, что процесс идет в правильном направлении, то есть он приближается к миру. Признаки реальных требований от РФ, не вымышленных, а настоящих, уже есть. Они есть у США. И это создает определенную базу для договоренностей", — сообщил Гетманцев.
Также глава финансового комитета ВРУ подчеркнул, что сейчас главной задачей для государства является обеспечение мира. Однако в то же время призвал не строить иллюзий.
"Я бы не советовал гражданам рассчитывать на то, что мы получим границы 1991-го года. Это вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы. Но они крайне необходимы и от них зависит будущее страны", — резюмировал он
Напомним, что 6 августа спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, где провел встречу с руководством РФ, включая главу Кремля Владимира Путина. Ключевой темой была война в Украине и ее решение.
После этого появилась информация, которую позже подтвердили официально, что между президентом США Дональдом Трампом и Путиным состоится встреча. Она будет уже на следующей неделе. После этого возможна и трехсторонняя встреча, с участием президента Украины Владимира Зеленского.
На днях Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ключевым и самым сложным элементов в решении войны будет вопрос территорий.
Кстати, в пятницу 8 августа между Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском прошел разговор. После общения Туск заявил о приближении "перемирия" между Украиной и Россией.
