Головна Новини дня Україна і МВФ погодили нову програму на 8,2 млрд дол — Свириденко

Україна і МВФ погодили нову програму на 8,2 млрд дол — Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 23:24
Оновлено: 23:24
МВФ і Україна досягли домовленостей - Свириденко
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу. Вони будуть стосуватися запуску нової чотирирічної програми підтримки на суму 8,2 млрд доларів.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, підсумовуючи тижневу роботу місії МВФ під керівництвом Гевіна Грея в Києві.

Україна і МВФ погодили нову програму на 8,2 млрд дол — Свириденко - фото 1
Пост Свириденко. Фото: скриншот

МВФ і Україна досягли домовленостей

За словами Свириденко, нова програма дозволить забезпечити фінансування критично важливих видатків держави, підтримати макрофінансову стабільність та залучити додаткову міжнародну допомогу, необхідну Україні у найближчі роки. Остаточне рішення щодо запуску програми має ухвалити Рада виконавчих директорів МВФ.

Свириденко наголосила, що Фонд підтвердив стійкість української економіки, яка продовжує працювати попри атаки на енергетичну інфраструктуру та інші виклики воєнного часу. Україна, за її словами, демонструє здатність управляти ризиками й утримувати стабільність у надзвичайно складних умовах.

Крім того, уряд уже підготував проєкт державного бюджету на 2026 рік відповідно до рамок нової програми МВФ, зробивши акцент на ефективному використанні кожної гривні. Кабмін розраховує на підтримку документа з боку парламенту.

Прем’єрка також підкреслила, що Україна зберігає пріоритетність реформ: зміцнення макростабільності, підвищення боргової стійкості, посилення прозорості та інституційної спроможності. Уряд продовжує боротися з тіньовою економікою, протидіяти корупції та впроваджувати зміни в управлінні держсектором — триває перезавантаження корпоративного управління на державних підприємствах і конкурс на посаду керівника митниці.

"Вдячна команді Міжнародного валютного фонду за підтримку протягом усіх років повномасштабного вторгнення у цей визначальний для нашої країни час. Очікуємо на затвердження програми Виконавчою радою МВФ", — говориться у повідомленні.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна випереджає графік реформ від МВФ та ЄС.

Раніше ми інформували, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко передала до МВФ запит про нову програму співпраці.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
