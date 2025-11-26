Видео
Украина и МВФ согласовали программу на 8,2 млрд долл — Свириденко

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 23:24
обновлено: 23:24
МВФ и Украина достигли договоренностей - Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала. Они будут касаться запуска новой четырехлетней программы поддержки на сумму 8,2 млрд долларов.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, подытоживая недельную работу миссии МВФ под руководством Гэвина Грея в Киеве.

МВФ и Украина достигли договоренностей

По словам Свириденко, новая программа позволит обеспечить финансирование критически важных расходов государства, поддержать макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную международную помощь, необходимую Украине в ближайшие годы. Окончательное решение о запуске программы должен принять Совет исполнительных директоров МВФ.

Свириденко отметила, что Фонд подтвердил устойчивость украинской экономики, которая продолжает работать несмотря на атаки на энергетическую инфраструктуру и другие вызовы военного времени. Украина, по ее словам, демонстрирует способность управлять рисками и удерживать стабильность в чрезвычайно сложных условиях.

Кроме того, правительство уже подготовило проект государственного бюджета на 2026 год в соответствии с рамками новой программы МВФ, сделав акцент на эффективном использовании каждой гривны. Кабмин рассчитывает на поддержку документа со стороны парламента.

Премьер также подчеркнула, что Украина сохраняет приоритетность реформ: укрепление макростабильности, повышение долговой устойчивости, усиление прозрачности и институциональной способности. Правительство продолжает бороться с теневой экономикой, противодействовать коррупции и внедрять изменения в управлении госсектором — продолжается перезагрузка корпоративного управления на государственных предприятиях и конкурс на должность руководителя таможни.

"Благодарна команде Международного валютного фонда за поддержку на протяжении всех лет полномасштабного вторжения в это определяющее для нашей страны время. Ожидаем утверждения программы Исполнительным советом МВФ", — говорится в сообщении.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина опережает график реформ от МВФ и ЕС.

Ранее мы информировали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко передала в МВФ запрос о новой программе сотрудничества.

МВФ финансовая помощь Украина Юлия Свириденко договор
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
