Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь прем’єр-міністра України Сергія Корецького про ситуацію в енергетиці, ліквідацію наслідків російських ударів та взаємодію з Європейською комісією. Під час обговорення йшлося про потреби українських міст і громад, зокрема Києва та визначених обласних центрів, а також про подальшу співпрацю з європейськими партнерами й міжнародними фінансовими установами.

Про це повідомив Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Допомога Єврокомісії для українських громад

Україна вже почала узгоджувати з Європейською комісією конкретні кроки для підтримки міст і громад. Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та її команді за роботу над цими рішеннями.

"Важливо надати якнайбільше можливостей людям, щоб пройти цю зиму", — зазначив президент.

Логістичні альтернативи для Києва та областей

Також уряд працює над логістичними рішеннями для столиці та визначених обласних центрів. Цим займаються прем’єр-міністр Сергій Корецький, міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський та секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко.

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Зеленський подякував Національній поліції України, Державній службі з надзвичайних ситуацій та іншим залученим структурам за виконання рішень, ухвалених для підтримки міст і громад.

Україна готується до переговорів із партнерами

У найближчі тижні Україна також планує двосторонні зустрічі з європейськими партнерами. Крім того, держава готується до роботи з міжнародними фінансовими інституціями.

"Будуть додаткові кроки, які посилять нашу державу", — зазначив президент.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Європейський Союз планує задіяти спеціальний механізм екстреної допомоги Україні через критичну ситуацію зі світлом, теплом та водою. Він має допомогти швидко профінансувати подолання наслідків російських ударів по інфраструктурі.

Також Новини.LIVE писали, що в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко розповів, що компанія готується до можливих нових російських атак, накопичує обладнання для ремонту пошкоджених об’єктів та шукає додаткові можливості для закупівлі газу. Окрему увагу приділяють роботі газовидобувних підприємств, постачанню пального та готовності теплоелектроцентралей.