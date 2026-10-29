В.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко. Фото: facebook.com/sergio.fedorenko

Виконувач обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко розповів про підготовку до опалювального сезону 2026–2027 років на Київському міжнародному економічному форумі. Компанія готується до можливих нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі, накопичує обладнання для ремонту пошкоджених об’єктів і шукає додаткові можливості для закупівлі газу. Окрему увагу приділяють роботі газовидобувних підприємств, постачанню пального та готовності теплоелектроцентралей.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Нафтогаз не очікує легкої зими

"Ситуація робоча, називаємо це так. Не хочу нікого обнадіювати, говорити про те, що зима буде тепліша, розслабтесь, можна не купувати теплий светр. Але ми готувалися, компанії групи, які відповідають за видобуток, робили і зробили свою роботу", — сказав Федоренко.

За словами керівника "Нафтогазу", наявні запаси дають Україні певний запас міцності. Проте компанія має й надалі захищати інфраструктуру та бути готовою до перебоїв у роботі окремих об'єктів.

"Ми маємо певний запас міцності з точки зору запасів газу. Є офіційна інформація про те, що вони найбільші за останні шість років. Але, як я і сказав у першій відповіді, наше завдання — захищати внутрішній видобуток, захищати сховища, бути гнучкими в маршрутах запланованого і можливого імпорту, мати резерви обладнання", — зазначив Федоренко.

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Пальне для АЗС і готовність ТЕЦ до зими

Підготовка до опалювального сезону охоплює не лише газову інфраструктуру. Федоренко також розповів про завдання, пов'язані з постачанням пального та роботою теплоелектроцентралей у містах, де їх складно захистити від російських ударів.

"При цьому ви сказали тільки про газ. Моя робота — це розуміти, чи є пальне на найбільші мережі АЗС в країні, як захищені і готові до зими ТЕЦ у таких складних для захисту містах, як Херсон, Миколаїв, Одеса, Дніпро, і багато інших видів роботи групи", — пояснив він.

Федоренко підсумував, що компанія готується до серйозних випробувань і не розраховує на просте проходження зими.

"Але з точки зору газу, ми готові до важкого протистояння, чогось легкого ми не очікуємо, тому всі ресурси для цього ми зібрали", — наголосив керівник "Нафтогазу".

Які ще заходи готує Нафтогаз

У дописі на Facebook Федоренко повідомив, що компанія заздалегідь опрацювала можливі сценарії реагування на російські атаки. Плани враховують інтенсивність ударів, характер пошкоджень і погодні умови. Для кожного сценарію визначено порядок дій.

Також "Нафтогаз" веде переговори з міжнародними партнерами щодо додаткового фінансування закупівлі газу. Це має допомогти забезпечити необхідні обсяги імпорту в періоди найбільшого споживання.

Ще один напрям роботи — розвиток розподіленої генерації. Йдеться про систему з багатьох невеликих джерел енергії, які мають зробити енергопостачання стійкішим до російських ударів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр палива та енергетики України у 2005–2006 роках Іван Плачков назвав три чинники, від яких залежатиме проходження опалювального сезону. Це ефективність протиповітряної оборони, інтенсивність російських атак і температура повітря взимку. За несприятливих умов проблеми з теплопостачанням можуть посилитися.

Також Новини.LIVE писали, що народний депутат і колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко також заявляв про достатні запаси природного газу в Україні. Водночас він попереджав, що пошкодження газотранспортної інфраструктури можуть ускладнити його доставку споживачам.