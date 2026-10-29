И.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко. Фото: facebook.com/sergio.fedorenko

Исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко рассказал о подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов на Киевском международном экономическом форуме. Компания готовится к возможным новым российским ударам по энергетической инфраструктуре, запасается оборудованием для ремонта поврежденных объектов и ищет дополнительные возможности для закупки газа. Особое внимание уделяется работе газодобывающих предприятий, поставкам топлива и готовности теплоэлектроцентралей.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Нафтогаз" не ожидает легкой зимы

"Ситуация рабочая, назовем это так. Не хочу никого обнадеживать, говорить о том, что зима будет теплее, расслабьтесь, можно не покупать теплый свитер. Но мы готовились. Компании группы, отвечающие за добычу, делали и сделали свою работу", — сказал Федоренко.

По словам руководителя "Нафтогаза", имеющиеся запасы дают Украине определенный запас прочности. Однако компания должна и в дальнейшем защищать инфраструктуру и быть готовой к перебоям в работе отдельных объектов.

"У нас есть определенный запас прочности с точки зрения запасов газа. Есть официальная информация о том, что они самые большие за последние шесть лет. Но, как я и сказал в первом ответе, наша задача — защищать внутреннюю добычу, защищать хранилища, быть гибкими в маршрутах запланированного и возможного импорта, иметь резервы оборудования", — отметил Федоренко.

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Топливо для АЗС и готовность ТЭЦ к зиме

Подготовка к отопительному сезону охватывает не только газовую инфраструктуру. Федоренко также рассказал о задачах, связанных с поставками топлива и работой теплоэлектроцентралей в городах, где их сложно защитить от российских ударов.

"При этом вы говорили только о газе. Моя работа — это понимать, есть ли топливо на крупнейших сетях АЗС в стране, насколько защищены и готовы к зиме ТЭЦ в таких сложных для защиты городах, как Херсон, Николаев, Одесса, Днепр, а также многие другие виды работы группы", — пояснил он.

Федоренко подытожил, что компания готовится к серьёзным испытаниям и не рассчитывает на лёгкое прохождение зимы.

"Но с точки зрения газа мы готовы к тяжелому противостоянию, чего-то легкого не ожидаем, поэтому все ресурсы для этого мы собрали", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

Какие еще меры готовит "Нафтогаз"

В посте на Facebook Федоренко сообщил, что компания заранее проработала возможные сценарии реагирования на российские атаки. Планы учитывают интенсивность ударов, характер повреждений и погодные условия. Для каждого сценария определен порядок действий.

Также "Нафтогаз" ведет переговоры с международными партнерами о дополнительном финансировании закупок газа. Это должно помочь обеспечить необходимые объемы импорта в периоды наибольшего потребления.

Еще одно направление работы — развитие распределенной генерации. Речь идет о системе из множества небольших источников энергии, которые должны сделать энергоснабжение более устойчивым к российским ударам.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр топлива и энергетики Украины в 2005–2006 годах Иван Плачков назвал три фактора, от которых будет зависеть переход через отопительный сезон. Это эффективность противовоздушной обороны, интенсивность российских атак и температура воздуха зимой. При неблагоприятных условиях проблемы с теплоснабжением могут усугубиться.

Также Новини.LIVE писали, что народный депутат и бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко также заявлял о достаточных запасах природного газа в Украине. В то же время он предупреждал, что повреждения газотранспортной инфраструктуры могут затруднить его доставку потребителям.