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Украина готовит меры поддержки общин перед зимой: Зеленский

Ua ru
10 ноября 2026 13:21
Украина готовит дополнительную поддержку городов на зиму: заявление Зеленского Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Украины Сергея Корецкого о ситуации в энергетике, ликвидации последствий российских ударов и взаимодействии с Европейской комиссией. В ходе обсуждения речь шла о потребностях украинских городов и общин, в частности Киева и определенных областных центров, а также о дальнейшем сотрудничестве с европейскими партнерами и международными финансовыми учреждениями.

Об этом сообщил Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Помощь Еврокомиссии для украинских общин

Украина уже приступила к согласованию с Европейской комиссией конкретных мер по поддержке городов и громад. Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее команду за работу над этими решениями.

"Важно предоставить людям как можно больше возможностей, чтобы пережить эту зиму", — отметил президент.

Логистические альтернативы для Киева и областей

Также правительство работает над логистическими решениями для столицы и определенных областных центров. Этим занимаются премьер-министр Сергей Корецкий, министр внутренних дел Украины Иван Выговский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко.

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Зеленский поблагодарил Национальную полицию Украины, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и другие задействованные структуры за выполнение решений, принятых для поддержки городов и общин.

Украина готовится к переговорам с партнерами

В ближайшие недели Украина также планирует двусторонние встречи с европейскими партнерами. Кроме того, государство готовится к работе с международными финансовыми институтами.

"Будут предприняты дополнительные шаги, которые укрепят наше государство", — отметил президент.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз планирует задействовать специальный механизм экстренной помощи Украине в связи с критической ситуацией со светом, теплом и водой. Он должен помочь быстро профинансировать преодоление последствий российских ударов по инфраструктуре.

Также Новини.LIVE писали, что и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко рассказал, что компания готовится к возможным новым российским атакам, накапливает оборудование для ремонта поврежденных объектов и ищет дополнительные возможности для закупки газа. Особое внимание уделяется работе газодобывающих предприятий, поставкам топлива и готовности теплоэлектроцентралей.

Владимир Зеленский Еврокомиссия зима поддержка
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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