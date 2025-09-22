Відео
Україна
Головна Новини дня Україна готує підтримку для громадян, які повертаються з Польщі

Україна готує підтримку для громадян, які повертаються з Польщі

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 09:07
Україна планує створити програму підтримки повернення громадян з Польщі
Евакуація. Фото: Новини.LIVE

Біженцям з України, які проживають у Польщі, стає дедалі складніше. Зокрема вразливі категорії, як-от літні люди, особи з інвалідністю, одинокі матері з малими дітьми та інші мають проблеми із пошуком житла та роботи. Через це в Україні планують створити програму підтримки.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

Читайте також:

Україна хоче створити програму підтримки громадян, які повертатимуться з Польщі

Верещук наголосила, що в Польщі поступово посилюються правила перебування для українців, і це особливо відчутно для тих, хто не може працювати.

За словами Ірини Верещук, Україна повинна заздалегідь підготувати власну систему підтримки, аби громадяни, які вирішать повернутися додому, отримали все необхідне — тимчасове житло, гуманітарну та медичну допомогу, соціальний захист.

Окрім того, має бути розроблена програма організаційної та логістичної допомоги, яка дозволить зробити процес повернення максимально зручним і безпечним.

"Найближчим часом винесемо це питання на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участі дотичних органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів", — повідомила Ірина Верещук. 

Нагадаємо, нещодавно речник МЗС заявили, що в ЄС готують рекомендації щодо розміщення біженців з України

Також раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що українцям в Нідерландах дедалі частіше відмовляють у притулку через брак житла. 

Польща українці біженці гуманітарна допомога соціальна допомога
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
