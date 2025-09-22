Украина планирует создать программу поддержки возвращения граждан из Польши

Украина готовит поддержку для граждан, которые вернутся из Польши
Беженцам из Украины, которые проживают в Польше, становится все сложнее. В частности, уязвимые категории, такие как пожилые люди, лица с инвалидностью, одинокие матери с маленькими детьми и другие имеют проблемы с поиском жилья и работы. Поэтому в Украине планируют создать программу поддержки.
Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.
Украина хочет создать программу поддержки граждан, которые будут возвращаться из Польши
Верещук отметила, что в Польше постепенно ужесточаются правила пребывания для украинцев, и это особенно ощутимо для тех, кто не может работать.
По словам Ирины Верещук, Украина должна заранее подготовить собственную систему поддержки, чтобы граждане, которые решат вернуться домой, получили все необходимое — временное жилье, гуманитарную и медицинскую помощь, социальную защиту.
Кроме того, должна быть разработана программа организационной и логистической помощи, которая позволит сделать процесс возвращения максимально удобным и безопасным.
"В ближайшее время вынесем этот вопрос на обсуждение Платформы по вопросам украинцев за рубежом с участием касательных органов власти, общественных и международных организаций и польских партнеров", — сообщила Ирина Верещук.
Напомним, недавно представитель МИД заявили, что в ЕС готовят рекомендации по размещению беженцев из Украины.
Также ранее в СМИ появлялась информация, что украинцам в Нидерландах все чаще отказывают в убежище из-за нехватки жилья.
