Украина планирует создать программу поддержки возвращения граждан из Польши

Беженцам из Украины, которые проживают в Польше, становится все сложнее. В частности, уязвимые категории, такие как пожилые люди, лица с инвалидностью, одинокие матери с маленькими детьми и другие имеют проблемы с поиском жилья и работы. Поэтому в Украине планируют создать программу поддержки.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

Верещук отметила, что в Польше постепенно ужесточаются правила пребывания для украинцев, и это особенно ощутимо для тех, кто не может работать.

По словам Ирины Верещук, Украина должна заранее подготовить собственную систему поддержки, чтобы граждане, которые решат вернуться домой, получили все необходимое — временное жилье, гуманитарную и медицинскую помощь, социальную защиту.

Кроме того, должна быть разработана программа организационной и логистической помощи, которая позволит сделать процесс возвращения максимально удобным и безопасным.

"В ближайшее время вынесем этот вопрос на обсуждение Платформы по вопросам украинцев за рубежом с участием касательных органов власти, общественных и международных организаций и польских партнеров", — сообщила Ирина Верещук.

Напомним, недавно представитель МИД заявили, что в ЕС готовят рекомендации по размещению беженцев из Украины.

Также ранее в СМИ появлялась информация, что украинцам в Нидерландах все чаще отказывают в убежище из-за нехватки жилья.