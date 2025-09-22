Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина готовит поддержку для граждан, которые вернутся из Польши

Украина готовит поддержку для граждан, которые вернутся из Польши

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 09:07
Украина планирует создать программу поддержки возвращения граждан из Польши
Эвакуация. Фото: Новини.LIVE

Беженцам из Украины, которые проживают в Польше, становится все сложнее. В частности, уязвимые категории, такие как пожилые люди, лица с инвалидностью, одинокие матери с маленькими детьми и другие имеют проблемы с поиском жилья и работы. Поэтому в Украине планируют создать программу поддержки.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

Реклама
Читайте также:

Украина хочет создать программу поддержки граждан, которые будут возвращаться из Польши

Верещук отметила, что в Польше постепенно ужесточаются правила пребывания для украинцев, и это особенно ощутимо для тех, кто не может работать.

Реклама

По словам Ирины Верещук, Украина должна заранее подготовить собственную систему поддержки, чтобы граждане, которые решат вернуться домой, получили все необходимое — временное жилье, гуманитарную и медицинскую помощь, социальную защиту.

Кроме того, должна быть разработана программа организационной и логистической помощи, которая позволит сделать процесс возвращения максимально удобным и безопасным.

Реклама

"В ближайшее время вынесем этот вопрос на обсуждение Платформы по вопросам украинцев за рубежом с участием касательных органов власти, общественных и международных организаций и польских партнеров", — сообщила Ирина Верещук.

Напомним, недавно представитель МИД заявили, что в ЕС готовят рекомендации по размещению беженцев из Украины.

Также ранее в СМИ появлялась информация, что украинцам в Нидерландах все чаще отказывают в убежище из-за нехватки жилья.

Польша украинцы беженцы гуманитарная помощь социальная помощь
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации