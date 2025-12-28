Україна готова відвести війська — Зеленський назвав умову

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський, спілкуючись з європейськими лідерами 27 грудня, заявив, що Україна готова відвести війська. Однак лише в тому випадку, якщо Росія зробить те саме.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на два джерела.

Про що Зеленський говорив з європейськими лідерами

Зеленський розповів, що Україна відведе свої війська, якщо Росія зробить те саме. Однак в обмін президент наполягає на надійних гарантіях безпеки, які чітко визначатимуть дії союзників у разі порушення мирної угоди Москвою.

Крім того, український лідер хоче стале фінансування Сил оборони та підтримку протиповітряної оборони, разом з європейською військовою присутністю в України. За його словами, рішення щодо територій можливі тільки після референдуму, який можливо провести лише в мирних і безпечних умовах.

Також сторони поговорили про Запорізьку АЗС. Володимир Зеленський наголосив, її потрібно взяти під міжнародний контроль. При цьому вироблена нею електроенергія розподілялася б по обидва боки лінії фронту.

"Відмови Москви від своїх максималістських вимог він не очікує, як і згоди на запропонований Україною план. Однак я б хотів, щоб США зосередили свою увагу на тиску на РФ. Росія вже дала зрозуміти, що відкине будь-які зміни, які будуть внесені Україною до початкового мирного плану США, розробленого за істотної участі Москви", — цитує видання українського президента.

Нагадаємо, 27 грудня Зеленський поговорив з європейськими лідерами. За його словами, сторони обговорили ключові документи мирного плану перед зустріччю з Трампом.

Вже сьогодні Зеленський і Трамп мають зустрітися у Маямі. Однак ЗМІ повідомляли, що президенти мають розбіжності у мирному плані.