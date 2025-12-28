Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна готова відвести війська, але є умова, — Зеленський

Україна готова відвести війська, але є умова, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 18:56
Україна готова відвести війська — Зеленський назвав умову
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський, спілкуючись з європейськими лідерами 27 грудня, заявив, що Україна готова відвести війська. Однак лише в тому випадку, якщо Росія зробить те саме.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на два джерела.

Реклама
Читайте також:

Про що Зеленський говорив з європейськими лідерами

Зеленський розповів, що Україна відведе свої війська, якщо Росія зробить те саме. Однак в обмін президент наполягає на надійних гарантіях безпеки, які чітко визначатимуть дії союзників у разі порушення мирної угоди Москвою.

Крім того, український лідер хоче стале фінансування Сил оборони та підтримку протиповітряної оборони, разом з європейською військовою присутністю в України. За його словами, рішення щодо територій можливі тільки після референдуму, який можливо провести лише в мирних і безпечних умовах. 

Також сторони поговорили про Запорізьку АЗС. Володимир Зеленський наголосив, її потрібно взяти під міжнародний контроль. При цьому вироблена нею електроенергія розподілялася б по обидва боки лінії фронту.

"Відмови Москви від своїх максималістських вимог він не очікує, як і згоди на запропонований Україною план. Однак я б хотів, щоб США зосередили свою увагу на тиску на РФ. Росія вже дала зрозуміти, що відкине будь-які зміни, які будуть внесені Україною до початкового мирного плану США, розробленого за істотної участі Москви", — цитує видання українського президента.

Нагадаємо, 27 грудня Зеленський поговорив з європейськими лідерами. За його словами, сторони обговорили ключові документи мирного плану перед зустріччю з Трампом. 

Вже сьогодні Зеленський і Трамп мають зустрітися у Маямі. Однак ЗМІ повідомляли, що президенти мають розбіжності у мирному плані.

Володимир Зеленський переговори війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації