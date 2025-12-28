Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина готова отвести войска, но есть условие, — Зеленский

Украина готова отвести войска, но есть условие, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 18:56
Украина готова отвести войска — Зеленский назвал условие
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский, общаясь с европейскими лидерами 27 декабря, заявил, что Украина готова отвести войска. Однако только в том случае, если Россия сделает то же самое.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника.

Реклама
Читайте также:

О чем Зеленский говорил с европейскими лидерами

Зеленский рассказал, что Украина отведет свои войска, если Россия сделает то же самое. Однако в обмен президент настаивает на надежных гарантиях безопасности, которые будут четко определять действия союзников в случае нарушения мирного соглашения Москвой.

Кроме того, украинский лидер хочет устойчивое финансирование Сил обороны и поддержку противовоздушной обороны, вместе с европейским военным присутствием в Украине. По его словам, решения по территориям возможны только после референдума, который возможно провести только в мирных и безопасных условиях.

Также стороны поговорили о Запорожской АЗС. Владимир Зеленский отметил, ее нужно взять под международный контроль. При этом произведенная ею электроэнергия распределялась бы по обе стороны линии фронта.

"Отказа Москвы от своих максималистских требований он не ожидает, как и согласия на предложенный Украиной план. Однако я бы хотел, чтобы США сосредоточили свое внимание на давлении на РФ. Россия уже дала понять, что отвергнет любые изменения, которые будут внесены Украиной в первоначальный мирный план США, разработанный при существенном участии Москвы", — цитирует издание украинского президента.

Напомним, 27 декабря Зеленский поговорил с европейскими лидерами. По его словам, стороны обсудили ключевые документы мирного плана перед встречей с Трампом.

Уже сегодня Зеленский и Трамп должны встретиться в Майами. Однако СМИ сообщали, что президенты имеют разногласия в мирном плане.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации