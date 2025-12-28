Украина готова отвести войска — Зеленский назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский, общаясь с европейскими лидерами 27 декабря, заявил, что Украина готова отвести войска. Однако только в том случае, если Россия сделает то же самое.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника.

О чем Зеленский говорил с европейскими лидерами

Зеленский рассказал, что Украина отведет свои войска, если Россия сделает то же самое. Однако в обмен президент настаивает на надежных гарантиях безопасности, которые будут четко определять действия союзников в случае нарушения мирного соглашения Москвой.

Кроме того, украинский лидер хочет устойчивое финансирование Сил обороны и поддержку противовоздушной обороны, вместе с европейским военным присутствием в Украине. По его словам, решения по территориям возможны только после референдума, который возможно провести только в мирных и безопасных условиях.

Также стороны поговорили о Запорожской АЗС. Владимир Зеленский отметил, ее нужно взять под международный контроль. При этом произведенная ею электроэнергия распределялась бы по обе стороны линии фронта.

"Отказа Москвы от своих максималистских требований он не ожидает, как и согласия на предложенный Украиной план. Однако я бы хотел, чтобы США сосредоточили свое внимание на давлении на РФ. Россия уже дала понять, что отвергнет любые изменения, которые будут внесены Украиной в первоначальный мирный план США, разработанный при существенном участии Москвы", — цитирует издание украинского президента.

Напомним, 27 декабря Зеленский поговорил с европейскими лидерами. По его словам, стороны обсудили ключевые документы мирного плана перед встречей с Трампом.

Уже сегодня Зеленский и Трамп должны встретиться в Майами. Однако СМИ сообщали, что президенты имеют разногласия в мирном плане.