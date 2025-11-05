Зеленський анонсував нову підтримку ППО та енергетики — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський розповів про інтенсивну роботу з партнерами над посиленням системи протиповітряної оборони та енергетичної безпеки держави. Він наголосив, що у відповідь на щоденні удари Росії Україна формує міжнародну підтримку для швидкого відновлення критичної інфраструктури.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 5 листопада.

Пріоритет — ППО та енергетика

Президент відзначив, що головними напрямами співпраці з міжнародними партнерами нині є укріплення протиповітряної оборони та підтримка енергетичного сектору, який постійно зазнає атак. Зеленський підкреслив, що на місцях працюють енергетики, ремонтні бригади та рятувальники, відновлюючи об’єкти після чергових обстрілів. Найскладніша ситуація зберігається у прикордонних і прифронтових регіонах.

"Фактично щодня наші енергетики, ремонтні бригади, ДСНС України займаються відновленням на місцях після ударів: постійно – точкові влучання, і особливо в наших громадах поблизу кордону з Росією, поблизу фронту", — зазначив президент.

Він додав, що серед областей, які найбільше потерпають від російських атак, — Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Миколаївська. Зеленський також наголосив, що Україна працює над створенням міжнародних зв’язків для оперативної допомоги у відновленні критичної інфраструктури після ворожих ударів.

