Украина формирует новые связи для помощи — заявление Зеленского

Дата публикации 5 ноября 2025 20:52
обновлено: 21:13
Зеленский анонсировал новую поддержку ПВО и энергетики - детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об интенсивной работе с партнерами над усилением системы противовоздушной обороны и энергетической безопасности государства. Он подчеркнул, что в ответ на ежедневные удары России Украина формирует международную поддержку для быстрого восстановления критической инфраструктуры.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 5 ноября.

Читайте также:

Приоритет — ПВО и энергетика

Президент отметил, что главными направлениями сотрудничества с международными партнерами сейчас являются укрепление противовоздушной обороны и поддержка энергетического сектора, который постоянно подвергается атакам. Зеленский подчеркнул, что на местах работают энергетики, ремонтные бригады и спасатели, восстанавливая объекты после очередных обстрелов. Самая сложная ситуация сохраняется в приграничных и прифронтовых регионах.

"Фактически ежедневно наши энергетики, ремонтные бригады, ГСЧС Украины занимаются восстановлением на местах после ударов: постоянно - точечные попадания, и особенно в наших общинах вблизи границы с Россией, вблизи фронта", — отметил президент.

Он добавил, что среди областей, которые больше всего страдают от российских атак, — Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Николаевская. Зеленский также отметил, что Украина работает над созданием международных связей для оперативной помощи в восстановлении критической инфраструктуры после вражеских ударов.

Напомним, что Владимир Зеленский обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем евроинтеграционные перспективы обоих государств.

Ранее мы также информировали, что президент Украины провел переговоры с лидером Литвы Гитанасом Науседой, во время которых стороны согласовали новую энергетическую помощь и шаги для усиления региональной безопасности.

