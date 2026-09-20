Для Укрзалізниці залучать сотні мільйонів від партнерів: на що підуть кошти

Пошкоджений український локомотив. Фото: "Укрзалізниця"

Україна розпочала формувати міжнародну коаліцію для підтримки та відновлення локомотивного парку "Укрзалізниці". Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак пошкоджено 533 локомотиви компанії та ще 75 локомотивів приватних підприємств.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколу Калашника.

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Партнери допоможуть "Укрзалізниці"

За словами Калашника, першим напрямом міжнародної підтримки стане посилення локомотивного парку. Росія системно атакує українську залізницю та цілеспрямовано завдає ударів по локомотивах.

"Від початку повномасштабного вторгнення вже пошкоджено 533 локомотиви АТ "Укрзалізниця" та 75 локомотивів приватних промислових підприємств. Тому залізниці потрібно не лише відновлювати те, що втрачено, а й нарощувати локомотивний парк", — заявив Калашник.

У межах саміту "Карпатська вісімка" вже досягнуто принципової домовленості про 100 млн доларів грантового фінансування трастового фонду URTF у межах проєкту RELINC спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Ці гроші планують спрямувати на закупівлю вживаних локомотивів на зовнішніх ринках.

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"Укрзалізниця" отримає кошти на енергостійкість

Другим напрямом підтримки стане посилення енергетичної стійкості "Укрзалізниці". Під час саміту досягнуто принципової домовленості з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо спрямування 130 млн євро в межах UZ Energy на критичні потреби залізниці.

Відповідні угоди планують підписати до кінця вересня.

"Під час саміту "Карпатської вісімки" розпочато формування не окремих рішень, а системної коаліції підтримки Укрзалізниці — з фокусом на локомотиви, фінансування, енергетичну стійкість та модернізацію", — наголосив Калашник.

За словами міністра, посилення української залізниці має значення й для надійності транспортних коридорів Європи.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про масштаби російських атак на українську залізницю. Від початку 2026 року пошкоджено 312 об'єктів, а з початку повномасштабної війни — 567. Під ударами опиняються локомотиви, електрички, вагони та інший рухомий склад.

Також Новини.LIVE писав про плани Сербії покращити транспортне сполучення з Україною. Александар Вучич заявив про розвиток залізничних зв'язків через Румунію та відкриття швидкісного маршруту Белград — Будапешт.