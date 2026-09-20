Для УЗ привлекут сотни миллионов от партнеров: на что пойдут средства

Поврежденный украинский локомотив. Фото: «Укрзализныця»

Украина начала формировать международную коалицию для поддержки и восстановления локомотивного парка "Укрзализныци". С начала полномасштабного вторжения в результате российских атак повреждены 533 локомотива компании и еще 75 локомотивов частных предприятий.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

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Партнеры помогут "Укрзализныце"

По словам Калашника, первым направлением международной поддержки станет усиление локомотивного парка. Россия систематически атакует украинскую железную дорогу и целенаправленно наносит удары по локомотивам.

"С начала полномасштабного вторжения уже повреждены 533 локомотива АО "Укрзализныця" и 75 локомотивов частных промышленных предприятий. Поэтому железной дороге необходимо не только восстанавливать утраченное, но и наращивать локомотивный парк", — заявил Калашник.

В рамках саммита "Карпатская восьмерка" уже достигнута принципиальная договоренность о 100 млн долларов грантового финансирования трастового фонда URTF в рамках проекта RELINC совместно с Международным банком реконструкции и развития. Эти деньги планируют направить на закупку подержанных локомотивов на внешних рынках.

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"Укрзализныця" получит средства на энергетическую устойчивость

Вторым направлением поддержки станет усиление энергетической устойчивости "Укрзализныци". Во время саммита достигнута принципиальная договоренность с Европейским банком реконструкции и развития о направлении 130 млн евро в рамках UZ Energy на критические потребности железной дороги.

Соответствующие соглашения планируют подписать до конца сентября.

"Во время саммита "Карпатской восьмерки" началось формирование не отдельных решений, а системной коалиции поддержки Укрзализныци — с фокусом на локомотивы, финансирование, энергетическую устойчивость и модернизацию", — подчеркнул Калашник.

По словам министра, усиление украинской железной дороги имеет значение и для надежности транспортных коридоров Европы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о масштабах российских атак на украинскую железную дорогу. С начала 2026 года повреждены 312 объектов, а с начала полномасштабной войны — 567. Под ударами оказываются локомотивы, электрички, вагоны и другой подвижной состав.

Также Новини.LIVE писал о планах Сербии улучшить транспортное сообщение с Украиной. Александар Вучич заявил о развитии железнодорожного сообщения через Румынию и открытии скоростного маршрута Белград — Будапешт.