Для УЗ привлекут сотни миллионов от партнеров: на что пойдут средства

Украина формирует коалицию для восстановления локомотивов
Украина начала формировать международную коалицию для поддержки и восстановления локомотивного парка "Укрзализныци". С начала полномасштабного вторжения в результате российских атак повреждены 533 локомотива компании и еще 75 локомотивов частных предприятий.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.
Партнеры помогут "Укрзализныце"
По словам Калашника, первым направлением международной поддержки станет усиление локомотивного парка. Россия систематически атакует украинскую железную дорогу и целенаправленно наносит удары по локомотивам.
"С начала полномасштабного вторжения уже повреждены 533 локомотива АО "Укрзализныця" и 75 локомотивов частных промышленных предприятий. Поэтому железной дороге необходимо не только восстанавливать утраченное, но и наращивать локомотивный парк", — заявил Калашник.
В рамках саммита "Карпатская восьмерка" уже достигнута принципиальная договоренность о 100 млн долларов грантового финансирования трастового фонда URTF в рамках проекта RELINC совместно с Международным банком реконструкции и развития. Эти деньги планируют направить на закупку подержанных локомотивов на внешних рынках.
Также Словакия согласилась передать Украине три электрических локомотива.
"Укрзализныця" получит средства на энергетическую устойчивость
Вторым направлением поддержки станет усиление энергетической устойчивости "Укрзализныци". Во время саммита достигнута принципиальная договоренность с Европейским банком реконструкции и развития о направлении 130 млн евро в рамках UZ Energy на критические потребности железной дороги.
Соответствующие соглашения планируют подписать до конца сентября.
"Во время саммита "Карпатской восьмерки" началось формирование не отдельных решений, а системной коалиции поддержки Укрзализныци — с фокусом на локомотивы, финансирование, энергетическую устойчивость и модернизацию", — подчеркнул Калашник.
По словам министра, усиление украинской железной дороги имеет значение и для надежности транспортных коридоров Европы.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о масштабах российских атак на украинскую железную дорогу. С начала 2026 года повреждены 312 объектов, а с начала полномасштабной войны — 567. Под ударами оказываются локомотивы, электрички, вагоны и другой подвижной состав.
Также Новини.LIVE писал о планах Сербии улучшить транспортное сообщение с Украиной. Александар Вучич заявил о развитии железнодорожного сообщения через Румынию и открытии скоростного маршрута Белград — Будапешт.