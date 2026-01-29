Україна навчає Польщу захищати інфраструктуру — деталі

Термінова новина

Польща активно вивчає український досвід захисту критичної інфраструктури на тлі постійних гібридних загроз з боку Росії.

Про це заявив повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

За його словами, польська критична інфраструктура, зокрема залізниці та енергетичний сектор, майже щодня зазнають гібридних атак, за якими стоїть РФ.

Дипломат наголосив, що Польща ефективно протидіє загрозам і перебуває у тісній співпраці з Україною, переймаючи її практичний досвід захисту інфраструктури в умовах війни.

