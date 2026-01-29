Відео
Головна Новини дня Україна ділиться досвідом захисту інфраструктури з Польщею

Україна ділиться досвідом захисту інфраструктури з Польщею

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 14:18
Україна навчає Польщу захищати інфраструктуру — деталі
Термінова новина

Польща активно вивчає український досвід захисту критичної інфраструктури на тлі постійних гібридних загроз з боку Росії.

Про це заявив повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

За його словами, польська критична інфраструктура, зокрема залізниці та енергетичний сектор, майже щодня зазнають гібридних атак, за якими стоїть РФ.

Дипломат наголосив, що Польща ефективно протидіє загрозам і перебуває у тісній співпраці з Україною, переймаючи її практичний досвід захисту інфраструктури в умовах війни.

Новина доповнюється... 

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
