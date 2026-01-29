Украина учит Польшу защищать инфраструктуру — детали

Срочная новость

Польша активно изучает украинский опыт защиты критической инфраструктуры на фоне постоянных гибридных угроз со стороны России.

Об этом заявил поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

По его словам, польская критическая инфраструктура, в частности железные дороги и энергетический сектор, почти ежедневно подвергаются гибридным атакам, за которыми стоит РФ.

Дипломат подчеркнул, что Польша эффективно противодействует угрозам и находится в тесном сотрудничестве с Украиной, перенимая ее практический опыт защиты инфраструктуры в условиях войны.

