Україна
Украина делится опытом защиты инфраструктуры с Польшей

Украина делится опытом защиты инфраструктуры с Польшей

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 14:18
Украина учит Польшу защищать инфраструктуру — детали
Срочная новость

Польша активно изучает украинский опыт защиты критической инфраструктуры на фоне постоянных гибридных угроз со стороны России.

Об этом заявил поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

По его словам, польская критическая инфраструктура, в частности железные дороги и энергетический сектор, почти ежедневно подвергаются гибридным атакам, за которыми стоит РФ.

Дипломат подчеркнул, что Польша эффективно противодействует угрозам и находится в тесном сотрудничестве с Украиной, перенимая ее практический опыт защиты инфраструктуры в условиях войны.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
