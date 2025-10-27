Відео
Україна чекає на візит Навроцького до Києва — що наразі відомо

Україна чекає на візит Навроцького до Києва — що наразі відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 21:54
Оновлено: 21:54
Україна запропонувала дати візиту президента Польщі Навроцького до Києва
Кароль Навроцький. Фото: PAP/Leszek Szymański

Україна запропонувала Польщі декілька дат для візиту президента Кароля Навроцького до Києва. З боку Варшави негативних сигналів не було. Водночас у Польщі заперечують можливий візит.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у коментарі "Укрінформу" у понеділок, 27 жовтня.

Читайте також:

Україна пропонує декілька варіантів візиту Навроцького

Боднар прокоментував заяву очільника Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марціна Пшидача, який говорив, що український лідер Володимир Зеленський повинен сам прибути до Варшави, аби зустрітися із Навроцьким.

За словами посла, він декілька разів говорив з Пшидачем про візит Навроцького, а востаннє 15 жовтня. Боднар зауважив, що не було негативної реакції з боку канцелярії президента Польщі.

"Для України і Польщі важливими є контакти президентів. Я запропонував декілька дат, вони були прийняті польською стороною для опрацювання. Якоїсь негативної відповіді не було", — каже він.

За його словами, дивно чути про неможливість здійснення Навроцьким поїздки до Києва.

Боднар зазначив, що цілком звичною дипломатичною практикою є перший візит новообраного президента до сусідньої держави.

Що кажуть у Польщі

Видання Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела пише, що Навроцький не має наміру відвідувати Україну. У матеріалі звернули увагу на заяву Пшидача, який сказав, що такий візит не планується. За його словами, "Варшава ставитиме свої умови, оскільки Польща є членом ЄС та НАТО, а Україна ні".

Пшидач додав, що президент Польщі очікує від Києва конкретних кроків, зокрема щодо історичних і економічних питань, оскільки ексгумація польських жертв в Україні "йде занадто повільно".

А у МЗС Польщі підтвердили виданню, що не готують візит Навроцького до Києва. Там повідомили, що єдиним варіантом можливої поїздки цього року може бути поховання ексгумованих останків польських жертв.

Нагадаємо, 23 жовтня Зеленський провів зустріч з премʼєром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили російські обстріли енергообʼєктів України.

А 15 жовтня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський привіз у британський парламент російський дрон Shahed-136.

Польща Україна політики президент Кароль Навроцький
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
