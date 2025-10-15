Сікорський привіз у британський парламент ударний дрон Shahed-136

Ударний дрон Shahed-136. Фото: x.com/clashreport

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз у британський парламент російський ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136. Окупанти використовують їх у війні проти України.

Про це повідомляє Clash Report у середу, 15 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Shahed-136 у британському парламенті

"Польський міністр Сікорський приніс до Вестмінстера іранський безпілотник Shahed-136", — йдеться у повідомленні.

Він попередив Європу, що вона повинна готуватися до потужних російських атак.

Допис Clash Report. Фото: скриншот

Tomahawk для України

Сікорський наголосив, що погоджується з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, що без удару по території противника неможливо перемогти у війні.

Zgadzam się z Prezydentem Trumpem, że bez uderzenia w terytorium wroga, nie da się wygrać wojny, dlatego Tomahawki powinny trafić do Ukrainy.



📺 Londyn, wywiad dla @Channel4News pic.twitter.com/gPm6eykPg4 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 15, 2025

За його словами, ракети Tomahawk повинні потрапити до України.

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, Україна може отримати не більше, ніж 50 одиниць ракет Tomahawk, якщо США ухвалять рішення.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з американським президентом Дональдом Трампом постачання Tomahawk в Україні.