Сікорський привіз російський Shahed у британський парламент

Сікорський привіз російський Shahed у британський парламент

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 14:02
Сікорський привіз у британський парламент ударний дрон Shahed-136
Ударний дрон Shahed-136. Фото: x.com/clashreport

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз у британський парламент російський ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136. Окупанти використовують їх у війні проти України.

Про це повідомляє Clash Report у середу, 15 жовтня.

Читайте також:

Shahed-136 у британському парламенті

"Польський міністр Сікорський приніс до Вестмінстера іранський безпілотник Shahed-136", — йдеться у повідомленні.

Він попередив Європу, що вона повинна готуватися до потужних російських атак.

null
Допис Clash Report. Фото: скриншот

Tomahawk для України

Сікорський наголосив, що погоджується з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, що без удару по території противника неможливо перемогти у війні.

За його словами, ракети Tomahawk повинні потрапити до України.

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, Україна може отримати не більше, ніж 50 одиниць ракет Tomahawk, якщо США ухвалять рішення.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з американським президентом Дональдом Трампом постачання Tomahawk в Україні.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
