Сікорський привіз у британський парламент ударний дрон Shahed-136

Сікорський привіз російський Shahed у британський парламент
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз у британський парламент російський ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136. Окупанти використовують їх у війні проти України.
Про це повідомляє Clash Report у середу, 15 жовтня.
Shahed-136 у британському парламенті
"Польський міністр Сікорський приніс до Вестмінстера іранський безпілотник Shahed-136", — йдеться у повідомленні.
Він попередив Європу, що вона повинна готуватися до потужних російських атак.
Tomahawk для України
Сікорський наголосив, що погоджується з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, що без удару по території противника неможливо перемогти у війні.
Zgadzam się z Prezydentem Trumpem, że bez uderzenia w terytorium wroga, nie da się wygrać wojny, dlatego Tomahawki powinny trafić do Ukrainy.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 15, 2025
📺 Londyn, wywiad dla @Channel4News pic.twitter.com/gPm6eykPg4
За його словами, ракети Tomahawk повинні потрапити до України.
Нагадаємо, за інформацією Financial Times, Україна може отримати не більше, ніж 50 одиниць ракет Tomahawk, якщо США ухвалять рішення.
Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з американським президентом Дональдом Трампом постачання Tomahawk в Україні.
