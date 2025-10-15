Видео
Видео

Сикорский привез российский Shahed в британский парламент

Сикорский привез российский Shahed в британский парламент

Дата публикации 15 октября 2025 14:02
Сикорский привез в британский парламент ударный дрон Shahed-136
Ударный дрон Shahed-136. Фото: x.com/clashreport

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез в британский парламент российский ударный беспилотник иранского производства Shahed-136. Оккупанты используют их в войне против Украины.

Об этом сообщает Clash Report в среду, 15 октября.

Читайте также:

Shahed-136 в британском парламенте

"Польский министр Сикорский принес в Вестминстер иранский беспилотник Shahed-136", — говорится в сообщении.

Он предупредил Европу, что она должна готовиться к мощным российским атакам.

null
Пост Clash Report. Фото: скриншот

Tomahawk для Украины

Сикорский подчеркнул, что согласен с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что без удара по территории противника невозможно победить в войне.

По его словам, ракеты Tomahawk должны попасть в Украину.

Напомним, по информации Financial Times, Украина может получить не более 50 единиц ракет Tomahawk, если США примут решение.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом поставки Tomahawk в Украину.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
