Сикорский привез в британский парламент ударный дрон Shahed-136

Сикорский привез российский Shahed в британский парламент
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез в британский парламент российский ударный беспилотник иранского производства Shahed-136. Оккупанты используют их в войне против Украины.
Об этом сообщает Clash Report в среду, 15 октября.
Shahed-136 в британском парламенте
"Польский министр Сикорский принес в Вестминстер иранский беспилотник Shahed-136", — говорится в сообщении.
Он предупредил Европу, что она должна готовиться к мощным российским атакам.
Tomahawk для Украины
Сикорский подчеркнул, что согласен с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что без удара по территории противника невозможно победить в войне.
Zgadzam się z Prezydentem Trumpem, że bez uderzenia w terytorium wroga, nie da się wygrać wojny, dlatego Tomahawki powinny trafić do Ukrainy.- Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 15, 2025
📺 Londyn, wywiad dla @Channel4News pic.twitter.com/gPm6eykPg4
По его словам, ракеты Tomahawk должны попасть в Украину.
Напомним, по информации Financial Times, Украина может получить не более 50 единиц ракет Tomahawk, если США примут решение.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом поставки Tomahawk в Украину.
