Украина предложила даты визита президента Польши Навроцкого в Киев

Кароль Навроцкий. Фото: PAP/Leszek Szymański

Украина предложила Польше несколько дат для визита президента Кароля Навроцкого в Киев. Со стороны Варшавы негативных сигналов не было. В то же время в Польше отрицают возможный визит.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии "Укринформу" в понедельник, 27 октября.

Украина предлагает несколько вариантов визита Навроцкого

Боднар прокомментировал заявление главы Бюро международной политики при президенте Польши Марцина Пшидача, который говорил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен сам прибыть в Варшаву, чтобы встретиться с Навроцким.

По словам посла, он несколько раз говорил с Пшидачем о визите Навроцкого, а последний раз 15 октября. Боднар отметил, что не было негативной реакции со стороны канцелярии президента Польши.

"Для Украины и Польши важны контакты президентов. Я предложил несколько дат, они были приняты польской стороной для обработки. Какого-то отрицательного ответа не было", — говорит он.

По его словам, странно слышать о невозможности осуществления Навроцким поездки в Киев.

Боднар отметил, что вполне привычной дипломатической практикой является первый визит новоизбранного президента в соседнее государство.

Что говорят в Польше

Издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники пишет, что Навроцкий не намерен посещать Украину. В материале обратили внимание на заявление Пшидача, который сказал, что такой визит не планируется. По его словам, "Варшава будет ставить свои условия, поскольку Польша является членом ЕС и НАТО, а Украина нет".

Пшидач добавил, что президент Польши ожидает от Киева конкретных шагов, в частности по историческим и экономическим вопросам, поскольку эксгумация польских жертв в Украине "идет слишком медленно".

А в МИД Польши подтвердили изданию, что не готовят визит Навроцкого в Киев. Там сообщили, что единственным вариантом возможной поездки в этом году может быть захоронение эксгумированных останков польских жертв.

Напомним, 23 октября Зеленский провел встречу с премьером Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили российские обстрелы энергообъектов Украины.

А 15 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский привез в британский парламент российский дрон Shahed-136.