Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна буде поділена на три зони — цинічна заява Орбана

Україна буде поділена на три зони — цинічна заява Орбана

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 12:10
Орбан пропонує поділити Україну на три частини — заява
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Росія виграла війну" і США нібито це визнали. За його словами, "доля України вже вирішена" і вона буде поділена на три зони.  

Про це повідомляють видання Magyar Nemzet та Nemzeti

Реклама
Читайте також:

Заява Орбана про поділ України

Під час виступу на політзустрічі партії "Фідес" Орбан заявив, що наразі ЄС "перебуває у стані розпаду". За його словами, бюджет Європейського Союзу на 2028-2035 роки "може стати останнім", а після цього єврозона нібито зможе розпастися. 

Крім того, угорський прем'єр переконаний, що США "визнали, що Росія виграла війну в Україні". 

"Вони зіткнулися з тим, що Росія виграла війну. Без відправлення військ перемога РФ неминуча, але війська не відправляються. Росію не можна відокремити від Китаю найближчими роками", — сказав Орбан.

Також він висловив свої роздуми про майбутню долю України. За його словами, "до війни Україна існувала як буферна держава: 50% належало росіянам, 50% — Заходу".  Проте після вторгнення РФ це нібито розвалилось.  

"Сьогодні європейці елегантно говорять про гарантії безпеки, що своєю чергою означає поділ України. Перший крок було зроблено, бо Захід визнав, що існує російська зона. Предметом дискусії є те, наскільки далеко від кордону російської зони має бути створена демілітаризована зона. Далі буде третя, західна зона, про межі якої ми поки що нічого не знаємо", — висловився прем'єр. 

Нагадаємо, раніше Орбан пояснив позицію щодо України і заговорив словами Путіна. Мовляв, його держава зацікавлена в існуванні й розвитку України.

Водночас Зеленський висловився про дружбу з Угорщиною. Глава держави сказав, що Київ завжди підтримував хороші стосунки з Будапештом.

Україна Європа Віктор Орбан війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації