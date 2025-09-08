Орбан пропонує поділити Україну на три частини — заява

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Росія виграла війну" і США нібито це визнали. За його словами, "доля України вже вирішена" і вона буде поділена на три зони.

Про це повідомляють видання Magyar Nemzet та Nemzeti.

Заява Орбана про поділ України

Під час виступу на політзустрічі партії "Фідес" Орбан заявив, що наразі ЄС "перебуває у стані розпаду". За його словами, бюджет Європейського Союзу на 2028-2035 роки "може стати останнім", а після цього єврозона нібито зможе розпастися.

Крім того, угорський прем'єр переконаний, що США "визнали, що Росія виграла війну в Україні".

"Вони зіткнулися з тим, що Росія виграла війну. Без відправлення військ перемога РФ неминуча, але війська не відправляються. Росію не можна відокремити від Китаю найближчими роками", — сказав Орбан.

Також він висловив свої роздуми про майбутню долю України. За його словами, "до війни Україна існувала як буферна держава: 50% належало росіянам, 50% — Заходу". Проте після вторгнення РФ це нібито розвалилось.

"Сьогодні європейці елегантно говорять про гарантії безпеки, що своєю чергою означає поділ України. Перший крок було зроблено, бо Захід визнав, що існує російська зона. Предметом дискусії є те, наскільки далеко від кордону російської зони має бути створена демілітаризована зона. Далі буде третя, західна зона, про межі якої ми поки що нічого не знаємо", — висловився прем'єр.

Нагадаємо, раніше Орбан пояснив позицію щодо України і заговорив словами Путіна. Мовляв, його держава зацікавлена в існуванні й розвитку України.

Водночас Зеленський висловився про дружбу з Угорщиною. Глава держави сказав, що Київ завжди підтримував хороші стосунки з Будапештом.