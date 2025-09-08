Видео
Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 12:10
Орбан предлагает поделить Украину на три части — заявление
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Россия выиграла войну" и США якобы это признали. По его словам, "судьба Украины уже решена" и она будет разделена на три зоны.

Об этом сообщают издания Magyar Nemzet и Nemzeti.

Заявление Орбана о разделении Украины

Во время выступления на политвстрече партии "Фидес" Орбан заявил, что сейчас ЕС "находится в состоянии распада". По его словам, бюджет Европейского Союза на 2028-2035 годы "может стать последним", а после этого еврозона якобы сможет распасться.

Кроме того, венгерский премьер убежден, что США "признали, что Россия выиграла войну в Украине".

"Они столкнулись с тем, что Россия выиграла войну. Без отправки войск победа РФ неизбежна, но войска не отправляются. Россию нельзя отделить от Китая в ближайшие годы", — сказал Орбан.

Также он высказал свои размышления о будущей судьбе Украины. По его словам, "до войны Украина существовала как буферное государство: 50% принадлежало россиянам, 50% — Западу". Однако после вторжения РФ это якобы развалилось.

"Сегодня европейцы элегантно говорят о гарантиях безопасности, что в свою очередь означает разделение Украины. Первый шаг был сделан, потому что Запад признал, что существует российская зона. Предметом дискуссии является то, насколько далеко от границы российской зоны должна быть создана демилитаризованная зона. Далее будет третья, западная зона, о границах которой мы пока ничего не знаем", — высказался премьер.

Напомним, ранее Орбан объяснил позицию по Украине и заговорил словами Путина. Мол, его государство заинтересовано в существовании и развитии Украины.

В то же время Зеленский высказался о дружбе с Венгрией. Глава государства сказал, что Киев всегда поддерживал хорошие отношения с Будапештом.

Украина Европа Виктор Орбан война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
