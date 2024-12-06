Зеленський заявив, що Україна потрібен справедливий мир

Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Українські військові захищають державу та людей з надією на справедливість й на Бога. Україна робить все, щоб зміцнити армію та повернути справедливість.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників першого військового молитовного сніданку у п'ятницю, 6 грудня.

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Як зазначив глава держави, Україна хоче миру і він має бути чесним. За словами Зеленського, українці мають справедливе право на те, щоб жити у своєму домі в безпеці та мирі.

"І ми дякуємо всім, хто допомагає – допомагає Україні, а отже, і собі. Коли справедливість повертають одному, шанс з'являється у всіх. Так само, коли вірить один, врятуватись можуть усі", — заявив президент України.

Зеленський також додав, що День Збройних сил України припадає на ту ж дату, що й одне з найсвітліших свят для наших дітей — День Святого Миколая. Однак у цей день багато українців будуть думками з тими, кого в них забрала війна.

"Все це поєднується боротьбою заради життя, заради справедливості і надією на людей й на Бога. Ми хочемо життя для України, тому робимо все, щоб зміцнити нашу армію", — зазначив президент.

Нагадаємо, 6 грудня, у День Збройних сил президент України Володимир Зеленський привітав захисників. Він подякував військовим за захист України.

У Львові у День Збройних сил України відбулись урочистості. Курсанти урочисто підняли прапор ЗСУ та вшанували захисників.