Зеленский заявил, что Украине нужен справедливый мир

Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Украинские военные защищают государство и людей с надеждой на справедливость и Бога. Украина делает все, чтобы укрепить армию и вернуть справедливость.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам первого военного молитвенного завтрака в пятницу, 6 декабря.

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Как отметил глава государства, Украина хочет мира и он должен быть честным. По словам Зеленского, украинцы имеют право на то, чтобы жить в своем доме в безопасности и мире.

"И мы благодарим всех, кто помогает — помогает Украине, а значит, и себе. Когда справедливость возвращают одному, шанс появляется у всех. Так же, когда верит один, спастись могут все", — заявил президент Украины.

Зеленский также добавил, что День Вооруженных сил Украины приходится на ту же дату, что и один из самых светлых праздников для наших детей — День Святого Николая. Однако в этот день многие украинцы будут мыслями с теми, кого у них забрала война.

"Все это сочетается борьбой ради жизни, справедливости и надеждой на людей и на Бога. Мы хотим жизнь для Украины, поэтому делаем все, чтобы укрепить нашу армию", — отметил президент.

Напомним, 6 декабря в День Вооруженных сил президент Украины Владимир Зеленский поздравил защитников. Он поблагодарил военных за защиту Украины.

Во Львове в День Вооруженных сил Украины прошли торжества. Курсанты торжественно подняли флаг ВСУ и почтили защитников.