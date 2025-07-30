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Головна Новини дня Україна близька до цього — Шмигаль про власні балістичні ракети

Україна близька до цього — Шмигаль про власні балістичні ракети

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:56
Шмигаль анонсував виробництво українських балістичних ракет
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про роботу над розробкою українських балістичних ракет. За його словами, Україна "дуже близька до цього".

Про це міністр сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

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Власні балістичні ракети

Шмигаль зауважив, що Україна працює над створенням балістичних ракет, аби мати змогу завдавати ударів вглиб території Росії.

"Президент України вже анонсував, що Україна матиме свою балістику. Ми дуже до цього близькі", — сказав він.

Очільник Міноборони уточнив, що це вся інформація, яку він може публічно сказати.

Раніше Шмигаль прокоментував скандали з мобілізацією в Україні. Він заявив, що примусові випадки становлять лише 5-10%.

Також міністр оборони повідомив, що українським виробникам дронів та РЕБ дозволили включати до собівартості продукції відсотки за кредитами.

Денис Шмигаль промисловість ракети війна в Україні Росія виробництво зброї
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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