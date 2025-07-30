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Главная Новости дня Украина близка к этому — Шмыгаль о баллистических ракетах

Украина близка к этому — Шмыгаль о баллистических ракетах

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 19:56
Шмыгаль анонсировал производство украинских баллистических ракет
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о работе над разработкой украинских баллистических ракет. По его словам, Украина "очень близка к этому".

Об этом министр сказал в интервью BBC News Украина.

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Собственные баллистические ракеты

Шмыгаль отметил, что Украина работает над созданием баллистических ракет, чтобы иметь возможность наносить удары вглубь территории России.

"Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки", — сказал он.

Глава Минобороны уточнил, что это вся информация, которую он может публично сказать.

Ранее Шмыгаль прокомментировал скандалы с мобилизацией в Украине. Он заявил, что принудительные случаи составляют лишь 5-10%.

Также министр обороны сообщил, что украинским производителям дронов и РЭБ разрешили включать в себестоимость продукции проценты по кредитам.

Денис Шмыгаль промышленность ракеты война в Украине Россия производство оружия
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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