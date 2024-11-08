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Ухилянту скасували покарання з випробуванням — що вирішив суд

8 листопада 2024 01:32
Ольга Антоновська - редактор
Суд скасував ухилянту покарання з випробуванням — що вирішив ВС
Молоток судді. Фото: Pexels
Ольга Антоновська - редактор

Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду та призначив ухилянту покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Суд не зважив навіть на те, що чоловік визнав вину, а також має матір-інваліда та дитину на утриманні.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У березні 2023 року чоловік пройшов медкомісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього йому вручили бойову повістку, однак чоловік у визначений термін на місце збору не прибув. Пояснив це тим, що злякався, адже раніше не служив та зброю в руках не тримав. Вже в суді чоловік зазначив, що мешкає разом з матір'ю, яка є інвалідом третьої групи, крім того, має на утриманні малолітню дитину.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області виніс вирок ухилянту та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Однак на підставі статті 75 Кримінального кодексу України чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком два роки.

Разом з тим, Харківський апеляційний суд скасував вирок районного суду щодо покарання з випробуванням. Натомість призначив чоловікові реальне покарання — три роки за ґратами.

Рішення Верховного Суду

Засуджений подав касаційну скаргу до Верховного Суду, який вирішив, що вона не підлягає задоволенню.

Згідно з постановою Верховного Суду, суд першої інстанції повною мірою не врахував "суспільної небезпеки вчиненого злочину і той факт, що на території України введений воєнний стан". Як зазначили в суді, звільнення від покарання з випробуванням може посприяти вчиненню схожих злочинів.

Верховний Суд не вбачив підстав вважати таке покарання надто суворим, тож вирок Харківського апеляційного суду залишив без зміни, а касаційну скаргу засудженого — без задоволення.

Коментар судді

Один із членів колегії, який був суддею-доповідачем, Аркадій Бущенко, висловив свою окрему думку по цій справі.

"Я не погодився з більшістю колегії, яка залишила в силі ухвалу апеляційного суду, який скасував застосування статті 75 КК до покарання, призначеного засудженому", — зазначив Бущенко.

Він зазначив, що суд виключив щире каяття обвинуваченого, пославшись на те, що "факт щирого каяття особи у вчиненні злочину повинен знайти своє відображення в матеріалах кримінального провадження. Однак матеріали кримінального провадження не містять даних про намагання засудженим відшкодувати завдані злочином збитки, бажання виправити наслідки вчиненого".

Разом з тим, за словами судді-доповідача, суд навіть не вказав, у спричиненні яких наслідків обвинувачують чоловіка та що саме він мав зробити для їх усунення.

Бущенко також зазначив, що суд має бути неупередженим та не залежати від суспільної думки.

Нагадаємо, у Волинській області суд покарав чоловіка, який два роки уникав мобілізації.

Військовослужбовець, який не виконав наказ командира, за що отримав п'ять років позбавлення волі. Чоловік подав апеляцію, проте Верховний Суд відхилив її.

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