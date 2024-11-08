Суд отменил уклонисту наказание с испытанием — что решил ВС

Уклонисту отменили наказание с испытанием — что решил суд
Верховный Суд поддержал позицию апелляционного суда и назначил уклонисту наказание в виде трех лет лишения свободы. Суд не учел даже того, что мужчина признал вину, а также имеет мать-инвалида и ребенка на содержании.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В марте 2023 года мужчина прошел медкомиссию, которая сочла его годным к службе. После этого ему вручили боевую повестку, однако мужчина в установленный срок на место сбора не прибыл. Объяснил это тем, что испугался, ведь раньше не служил и оружие в руках не держал. Уже в суде обвиняемый отметил, что живет вместе с матерью, которая является инвалидом третьей группы, кроме того, имеет на содержании малолетнего ребенка.
Лозовский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор уклонисту и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Однако на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины мужчина был освобожден от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком два года.
Вместе с тем, Харьковский апелляционный суд отменил приговор районного суда о наказании с испытанием. Мужчине назначили реальное наказание — три года за решеткой.
Решение Верховного Суда
Осужденный подал кассационную жалобу в Верховный Суд, который решил, что она не подлежит удовлетворению.
Согласно постановлению Верховного Суда, суд первой инстанции в полной мере не учел "общественную опасность совершенного преступления и тот факт, что на территории Украины введено военное положение". Как отметили в суде, освобождение от наказания с испытанием может способствовать совершению подобных преступлений.
Верховный Суд не увидел оснований считать такое наказание слишком суровым, поэтому приговор Харьковского апелляционного суда оставил без изменения, а кассационную жалобу осужденного без удовлетворения.
Комментарий судьи
Один из членов коллегии Аркадий Бущенко, высказал свое особое мнение по этому делу.
"Я не согласился с большинством коллегии, которая оставила в силе определение апелляционного суда, отменившего применение статьи 75 УК к наказанию, назначенному осужденному", — отметил Бущенко.
Он отметил, что суд исключил искреннее раскаяние обвиняемого, сославшись на то, что "факт искреннего раскаяния лица в совершении преступления должен найти свое отражение в материалах уголовного производства. Однако материалы уголовного производства не содержат данных о попытках осужденным возместить причиненный преступлением ущерб, желание исправить последствия содеянного".
Вместе с тем, по словам судьи-докладчика, суд даже не указал, в каких последствиях обвиняют мужчину и что именно он должен был сделать для их устранения.
Бущенко также отметил, что суд должен быть беспристрастным и не зависеть от общественного мнения.
Напомним, в Волынской области суд наказал мужчину, который два года избегал мобилизации.
Военнослужащий, не выполнивший приказ командира, за что получил пять лет лишения свободы. Мужчина подал апелляцию, однако Верховный Суд отклонил ее.
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