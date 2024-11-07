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Військовий оскаржив вирок за невиконання наказу — що вирішив суд

7 листопада 2024 21:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Відмова виконувати наказ командира — військовий не погодився з вироком суду
Чоловік у військовій формі. Фото ілюстративне: ukranews.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Військовослужбовець, який не виконав наказ командира, отримав п'ять років позбавлення волі. Чоловік подав апеляцію, проте Верховний Суд відхилив прохання сторони захисту застосувати до військовослужбовця замість позбавлення волі покарання з випробуванням. Але в засудженого є право звернутися за умовно-достроковим звільненням.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи 

За відмову виконувати бойовий наказ командира військового засудили на п'ять років позбавлення волі. Захист обвинуваченого подав апеляцію, в якій просив врахувати відсутність шкоди, факт добровільної мобілізації з перших днів повномасштабного вторгнення, бажання продовжити нести військову службу та наявність дружини, яка має інвалідність третьої групи. 

Також у рекомендаційному листі командир підрозділу підтвердив, що засуджений бажає продовжувати військову службу в ЗСУ.

Адвокат чоловіка просив у касаційній скарзі до Верховного Суду застосувати покарання з випробуванням, бо "суди не навели достатніх обґрунтувань, які б свідчили про необхідність призначення реального покарання з ізоляцією від суспільства".

Також, на думку адвоката, покарання має індивідуальний характер й не може застосуватися як показовий захід кримінально-правового примусу для інших. 

Рішення Верховного Суду

Судді Верховного Суду зазначили, що суд першої інстанції обґрунтовано застосував реальну міру покарання у виді позбавлення волі, бо "вчинений військовослужбовцем злочин має підвищену суспільну та національну небезпеку, а відкрита відмова виконати наказ начальника є найбільш зухвалою формою непокори".

За їхніми словами, захист не взяв до уваги, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

"Тому суд апеляційної інстанції правильно врахував превентивне значення покарання в контексті конкретного кримінального правопорушення, що жодним чином не свідчить про недотримання в цьому випадку принципу його індивідуалізації", — йдеться в документі.

На думку суддів Верховного Суду, апеляційний суд обґрунтовано зазначив, що звільнення від відбування покарання створить у інших військових впевненість у безкарності за відмову від виконання наказів командирів.

Що стосується бажання засудженого й надалі продовжувати військову службу в ЗСУ, то, на думку суддів Верховного Суду, чоловік може звернутися до суду із клопотанням про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби.

Ухвала суду
Ухвала суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, близько сотні військових, які самовільно залишили частини, вирішили повернутися до служби. Така кількість заявок надійшла до 47-ї окремої механізованої бригади за два місяці.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Миколаєві водій з роти охорони самовільно залишив військову частину. Потім чоловік заявив про бажання повернутись на службу, однак його визнали винним та призначили покарання.

суд судові рішення військовослужбовці війна в Україні ЗСУ ситуація на фронті

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