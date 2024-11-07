Відмова виконувати наказ командира — військовий не погодився з вироком суду

Чоловік у військовій формі. Фото ілюстративне: ukranews.com

Військовослужбовець, який не виконав наказ командира, отримав п'ять років позбавлення волі. Чоловік подав апеляцію, проте Верховний Суд відхилив прохання сторони захисту застосувати до військовослужбовця замість позбавлення волі покарання з випробуванням. Але в засудженого є право звернутися за умовно-достроковим звільненням.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За відмову виконувати бойовий наказ командира військового засудили на п'ять років позбавлення волі. Захист обвинуваченого подав апеляцію, в якій просив врахувати відсутність шкоди, факт добровільної мобілізації з перших днів повномасштабного вторгнення, бажання продовжити нести військову службу та наявність дружини, яка має інвалідність третьої групи.

Також у рекомендаційному листі командир підрозділу підтвердив, що засуджений бажає продовжувати військову службу в ЗСУ.

Адвокат чоловіка просив у касаційній скарзі до Верховного Суду застосувати покарання з випробуванням, бо "суди не навели достатніх обґрунтувань, які б свідчили про необхідність призначення реального покарання з ізоляцією від суспільства".

Також, на думку адвоката, покарання має індивідуальний характер й не може застосуватися як показовий захід кримінально-правового примусу для інших.

Рішення Верховного Суду

Судді Верховного Суду зазначили, що суд першої інстанції обґрунтовано застосував реальну міру покарання у виді позбавлення волі, бо "вчинений військовослужбовцем злочин має підвищену суспільну та національну небезпеку, а відкрита відмова виконати наказ начальника є найбільш зухвалою формою непокори".

За їхніми словами, захист не взяв до уваги, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

"Тому суд апеляційної інстанції правильно врахував превентивне значення покарання в контексті конкретного кримінального правопорушення, що жодним чином не свідчить про недотримання в цьому випадку принципу його індивідуалізації", — йдеться в документі.

На думку суддів Верховного Суду, апеляційний суд обґрунтовано зазначив, що звільнення від відбування покарання створить у інших військових впевненість у безкарності за відмову від виконання наказів командирів.

Що стосується бажання засудженого й надалі продовжувати військову службу в ЗСУ, то, на думку суддів Верховного Суду, чоловік може звернутися до суду із клопотанням про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби.

Ухвала суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, близько сотні військових, які самовільно залишили частини, вирішили повернутися до служби. Така кількість заявок надійшла до 47-ї окремої механізованої бригади за два місяці.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Миколаєві водій з роти охорони самовільно залишив військову частину. Потім чоловік заявив про бажання повернутись на службу, однак його визнали винним та призначили покарання.