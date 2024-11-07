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Военный обжаловал приговор за неподчинение приказу — решение суда

7 ноября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
Отказ выполнять приказ командира — военный не согласился с приговором суда
Человек в военной форме. Фото иллюстративное: ukranews.com
Виктория Козырь - редактор

Военнослужащий, не выполнивший приказ командира, получил пять лет лишения свободы. Мужчина подал апелляцию, однако Верховный Суд отклонил просьбу стороны защиты применить к военнослужащему вместо лишения свободы наказание с испытанием. Но у осужденного есть право обратиться за условно-досрочным увольнением.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

За отказ выполнять боевой приказ командира военного осудили на пять лет лишения свободы. Защита обвиняемого подала апелляцию, в которой просила учесть отсутствие ущерба, факт добровольной мобилизации с первых дней полномасштабного вторжения, желание продолжить нести военную службу и наличие жены, которая имеет инвалидность третьей группы. 

Также в рекомендательном письме командир подразделения подтвердил, что осужденный желает продолжать военную службу в ВСУ.

Адвокат мужчины просил в кассационной жалобе в Верховный Суд применить наказание с испытанием, потому что "суды не привели достаточных обоснований, которые бы свидетельствовали о необходимости назначения реального наказания с изоляцией от общества".

Также, по мнению адвоката, наказание имеет индивидуальный характер и не может применяться как показательная мера уголовно-правового принуждения для других. 

Решение Верховного суда

Судьи Верховного Суда отметили, что суд первой инстанции обоснованно применил реальную меру наказания в виде лишения свободы, потому что "совершенное военнослужащим преступление имеет повышенную общественную и национальную опасность, а открытый отказ выполнить приказ начальника является наиболее дерзкой формой неповиновения".

По их словам, защита не приняла во внимание, что наказание имеет целью не только наказание, но и исправление осужденных, а также предотвращение совершения новых уголовных преступлений как осужденными, так и другими лицами.

"Поэтому суд апелляционной инстанции правильно учел превентивное значение наказания в контексте конкретного уголовного преступления, что никоим образом не свидетельствует о несоблюдении в этом случае принципа его индивидуализации", — говорится в документе.

По мнению судей Верховного Суда, апелляционный суд обоснованно отметил, что освобождение от отбывания наказания создаст у других военных уверенность в безнаказанности за отказ от выполнения приказов командиров.

Что касается желания осужденного и в дальнейшем продолжать военную службу в ВСУ, то, по мнению судей Верховного Суда, мужчина может обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Одобрение суда
Одобрение суда. Фото: скриншот

Напомним, около сотни самовольно оставивших части военных решили вернуться в службу. Такое количество заявок поступило в 47-ю отдельную механизированную бригаду за два месяца.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Николаеве водитель изо роты охраны самовольно покинул воинскую часть. Затем мужчина заявил о желании вернуться на службу, однако его признали виновным и назначили наказание.

суд судебные решения военнослужащие война в Украине ВСУ ситуация на фронте

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