Командир угруповання військ "Центр" Андрій Білецький. Фото: facebook.com/ab3.army

Угруповання військ "Центр" під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького відповідатиме за понад 70% смуги відповідальності на донецькому напрямку. До зони його відповідальності входитимуть Лиманський напрямок і Краматорсько-Костянтинівська агломерація.

Про це заступник командира 3-го армійського корпусу підполковник Родіон Кудряшов розповів в інтерв’ю LIGA.net, інформує Новини.LIVE.

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Хто ініціював призначення Білецького

Кудряшов заявив, що понад 70% смуги відповідальності на донецькому напрямку належатиме саме угрупованню військ "Центр" під командуванням Білецького.

За його словами, відрядження Білецького до угруповання військ "Центр" підтримували командири корпусів, які тримають оборону на Донеччині, зокрема, на лиманському напрямку та у Краматорсько-Костянтинівській агломерації.

"Саме вони делегували від нашого військового ком’юніті командувача для виконання цієї задачі", — зазначив підполковник.

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Хто увійде до командування угруповання

Кудряшов пояснив, що основу командування угруповання військ "Центр" становитимуть офіцери 3-го армійського корпусу.

"Основним ядром, звісно, будуть офіцери 3-го армійського корпусу, які розвиватимуть цей амбітний проєкт", — сказав він.

За словами підполковника, створення тимчасового угруповання військ може стати проміжним етапом на шляху до формування сучасної системи армійського управління. Це дасть змогу військовим набути досвіду та розвинути управлінські навички.

"Один із проміжних варіантів, щоб отримати певний досвід і прокачати певні управлінські навички, щоб створення армійського сучасного управління було ефективним, — саме тимчасове угруповання військ", — зазначив Кудряшов.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 20 жовтня російські війська тимчасово відмовилися від планів прямого штурму Слов’янська та Краматорська після операції "Вівальді" Третього армійського корпусу. За словами Андрія Білецького, основним напрямком зусиль окупантів наразі залишається Добропілля.

Також Новини.LIVE писали, що 20 жовтня Андрій Білецький залишається штатним командиром Третього армійського корпусу, попри призначення Дмитра Рогозюка виконувати його обов’язки. Білецького тимчасово відрядили командувати угрупованням військ "Центр".