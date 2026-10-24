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Главная Новости дня Группировка войск Билецкого будет отвечать за большую часть фронта в Донецкой области

Группировка войск Билецкого будет отвечать за большую часть фронта в Донецкой области

Ua ru
24 октября 2026 16:39
Андрей Билецкий будет отвечать за более 70 % полосы в Донецкой области facebook.com/ab3.army
Командир группировки войск "Центр" Андрей Билецкий. Фото: facebook.com/ab3.army

Группировка войск "Центр" под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого будет отвечать за более 70 % зоны ответственности на донецком направлении. В зону его ответственности будут входить Лиманское направление и Краматорско-Константиновская агломерация.

Об этом заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник Родион Кудряшов рассказал в интервью LIGA.net, сообщает Новини.LIVE.

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Кто инициировал назначение Билецкого

Кудряшов заявил, что более 70% зоны ответственности на донецком направлении будет принадлежать именно группировке войск "Центр" под командованием Билецкого.

По его словам, отправку Билецкого в группировку войск "Центр" поддержали командиры корпусов, которые ведут оборону в Донецкой области, в частности, на лиманском направлении и в Краматорско-Константиновской агломерации.

"Именно они делегировали от нашего военного сообщества командующего для выполнения этой задачи", — отметил подполковник.

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Кто войдет в состав командования группировки

Кудряшов пояснил, что основу командования группировки войск "Центр" составят офицеры 3-го армейского корпуса.

"Основным ядром, конечно, будут офицеры 3-го армейского корпуса, которые будут развивать этот амбициозный проект", — сказал он.

По словам подполковника, создание временной группировки войск может стать промежуточным этапом на пути к формированию современной системы армейского управления. Это позволит военным приобрести опыт и развить управленческие навыки.

"Один из промежуточных вариантов, позволяющих получить определенный опыт и отточить определенные управленческие навыки, чтобы создание современной системы армейского управления было эффективным, — это именно временная группировка войск", — отметил Кудряшов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 20 октября российские войска временно отказались от планов прямого штурма Славянска и Краматорска после операции "Вивальди" Третьего армейского корпуса. По словам Андрея Билецкого, основным направлением усилий оккупантов в настоящее время остается Доброполье.

Также Новини.LIVE писали, что 20 октября Андрей Билецкий остается штатным командиром Третьего армейского корпуса, несмотря на назначение Дмитрия Рогозюка исполнять его обязанности. Билецкий временно отправлен командовать группировкой войск "Центр".

ВСУ Донецкая область война в Украине Андрей Билецкий фронт
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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