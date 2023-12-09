Угорські перевізники оголосили про протест на кордоні з Україною

Блокада на польсько-українському кордоні. Ілюстративне фото: УНІАН

Перевізники з Угорщини оголосили про протест на кордоні з Україною. Блокаду планують почати в понеділок, 11 грудня.

Про це йдеться в заяві асоціації.

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Зазначається, що угорські перевізники на прикордонному пункті пропуску "Загонь — Чоп" влаштують протести слідом за польськими та словацькими водіями. Такі дії вже дозволила поліція.

Метою демонстрації є привернення уваги Європейської комісії та угорського уряду до "серйозного впливу" договору між ЄС та Україною.

В асоціації зауважують, що внаслідок лібералізації вантажних перевезень, багато угорських підприємств перебувають "у критичній ситуації".

Позиція щодо угоди ЄС з Україною

Також там додають, що від початку укладення угоди, угорські перевізники почали вже тоді протестувати проти неї. Вони писали листи президенту та транспортним комісарам Єврокомісії.

Крім того, організація закликала "шукати засоби, які можуть надати можливість на рівні держав-членів стримувати експансію українських перевізників".

Нагадаємо, торговельні спілки чотирьох країн Європейського Союзу закликали бойкотувати польських перевізників, які влаштували блокаду на кордоні з Україною. Як відомо, блокування почалося понад місяць тому.