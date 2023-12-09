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Венгерские перевозчики объявили о протесте на границе с Украиной

9 декабря 2023 21:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Венгерские перевозчики объявили о протесте на границе с Украиной
Блокада на польско-украинской границе. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Перевозчики из Венгрии объявили о протесте на границе с Украиной. Блокаду планируют начать в понедельник, 11 декабря.

Об этом говорится в заявлении ассоциации.

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Чего требуют венгерские перевозчики

Отмечается, что венгерские перевозчики на пограничном пункте пропуска "Загонь — Чоп" устроят протесты вслед за польскими и словацкими водителями. Такие действия уже разрешила полиция.

Целью демонстрации является привлечение внимания Европейской комиссии и венгерского правительства к "серьезному влиянию" договора между ЕС и Украиной.

В ассоциации отмечают, что в результате либерализации грузовых перевозок многие венгерские предприятия находятся "в критической ситуации".

Позиция относительно соглашения ЕС с Украиной

Также там добавляют, что с начала заключения соглашения венгерские перевозчики начали протестовать против него. Они писали письма президенту и транспортным комиссарам Еврокомиссии.

Кроме того, организация призвала "искать средства, которые могут дать возможность на уровне государств-членов сдерживать экспансию украинских перевозчиков".

Напомним, торговые союзы четырех стран Европейского Союза призвали бойкотировать польских перевозчиков, которые устроили блокаду на границе с Украиной. Как известно, блокирование началось более месяца назад.

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