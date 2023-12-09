Венгерские перевозчики объявили о протесте на границе с Украиной
Перевозчики из Венгрии объявили о протесте на границе с Украиной. Блокаду планируют начать в понедельник, 11 декабря.
Об этом говорится в заявлении ассоциации.
Чего требуют венгерские перевозчики
Отмечается, что венгерские перевозчики на пограничном пункте пропуска "Загонь — Чоп" устроят протесты вслед за польскими и словацкими водителями. Такие действия уже разрешила полиция.
Целью демонстрации является привлечение внимания Европейской комиссии и венгерского правительства к "серьезному влиянию" договора между ЕС и Украиной.
В ассоциации отмечают, что в результате либерализации грузовых перевозок многие венгерские предприятия находятся "в критической ситуации".
Позиция относительно соглашения ЕС с Украиной
Также там добавляют, что с начала заключения соглашения венгерские перевозчики начали протестовать против него. Они писали письма президенту и транспортным комиссарам Еврокомиссии.
Кроме того, организация призвала "искать средства, которые могут дать возможность на уровне государств-членов сдерживать экспансию украинских перевозчиков".
Напомним, торговые союзы четырех стран Европейского Союза призвали бойкотировать польских перевозчиков, которые устроили блокаду на границе с Украиной. Как известно, блокирование началось более месяца назад.
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