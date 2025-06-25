У МЗС України відреагували на консультації в Угорщині щодо вступу до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В Угорщині відбулися так звані "національні консультації VOKS2025 щодо вступу України до Європейського Союзу". Вони тривали з 14 квітня по 20 червня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у Facebook.

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У МЗС зазначили, що поважають тих угорців, які взяли участь у цих консультаціях. Україна готова чути їхні застереження та розʼяснювати свою позицію.

Водночас офіційні результати досі не опубліковані.

"Проте важко сумніватися у загальній маніпулятивній меті цієї акції угорського уряду, яка не має нічого спільного з принципами демократичності, відкритості та прозорості волевиявлення", — йдеться у повідомленні.

У МЗС вважають, що уряд Угорщини доклав максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат. Консультаціям передувала цілеспрямована інформаційна кампанія, спрямована на посилення негативного ставлення до всього українського. Вона триває вже кілька місяців. Представники угорської влади систематично поширюють вигадані загрози з боку України, намагаючись безпідставно налякати власне населення.

"Справжня мета цієї антиукраїнської істерії полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на уявного зовнішнього ворога. Переконані, що абсолютна більшість громадян Угорщини здатні розпізнати цю примітивну маніпуляцію", — йдеться у заяві.

В Україні вважають угорський народ дружнім. Громадяни вдячні угорцям, які щиро підтримують країну та українців протягом повномасштабної війни.

У МЗС переконані, що вступ України до ЄС — в стратегічних інтересах самої Угорщини, оскільки він забезпечить стабільність в регіоні та благополуччя для всіх громадян України, включно з членами угорської національної меншини. Саме через це її лідери раніше зверталися до премʼєра Угорщини з проханням не блокувати вступ України до ЄС.

"Якщо угорський уряд має застереження на шляху інтеграції України до Євросоюзу, він мав би навпаки підтримати відкриття вступних переговорів. Адже переговорний процес існує саме для того, щоб виявляти та знімати занепокоєння держав-членів при приєднанні нових країн. Переговори дозволять врегулювати та розвіяти побоювання Угорщини щодо потенційних ризиків", — йдеться у повідомленні.

У МЗС кажуть, що вступ України до ЄС є незворотним цивілізаційним вибором українського народу. Попри повномасштабну війну, країна продовжує активно виконувати всі вимоги для наближення до членства в ЄС.

Європейські партнери неодноразово відзначали суттєвий прогрес, досягнутий нашою державою. Представники Євросоюзу наголошують, що наступне розширення сприятиме посиленню економіки Союзу та зміцненню безпеки на всьому європейському континенті.

"Членство України в ЄС зміцнить всю європейську спільноту, збільшить стабільність та безпеку, відкриє нові можливості для європейського бізнесу, посилить ЄС завдяки українським технологіям, цифровізації, відновлюваній енергетиці, логістиці, та іншим сферам. Україна прагне до конструктивного партнерства з усіма країнами-членами ЄС, зокрема і з Угорщиною, для побудови сильнішої, безпечнішої та процвітаючої Європи", — додали в МЗС.

Допис МЗС. Фото: скриншот

Допис МЗС. Фото: скриншот

Нагадаємо, лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр повідомив, що у консультативному референдумі участь взяли лише 600 тисяч людей.

Раніше соратниця премʼєра Угорщини Віктора Орбана втрапила у скандал через антиукраїнське відео.