В МИД Украины отреагировали на консультации в Венгрии по вступлению в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В Венгрии состоялись так называемые "национальные консультации VOKS2025 по вступлению Украины в Европейский Союз". Они продолжались с 14 апреля по 20 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

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В МИД отметили, что уважают тех венгров, которые приняли участие в этих консультациях. Украина готова слышать их предостережения и разъяснять свою позицию.

В то же время официальные результаты до сих пор не опубликованы.

"Однако трудно сомневаться в общей манипулятивной цели этой акции венгерского правительства, которая не имеет ничего общего с принципами демократичности, открытости и прозрачности волеизъявления", — говорится в сообщении.

В МИД считают, что правительство Венгрии приложило максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат. Консультациям предшествовала целенаправленная информационная кампания, направленная на усиление негативного отношения ко всему украинскому. Она продолжается уже несколько месяцев. Представители венгерской власти систематически распространяют вымышленные угрозы со стороны Украины, пытаясь безосновательно напугать собственное население.

"Настоящая цель этой антиукраинской истерии заключается в том, чтобы перевести внимание венгерского общества с провалов социально-экономической политики правительства на мнимого внешнего врага. Убеждены, что абсолютное большинство граждан Венгрии способны распознать эту примитивную манипуляцию", — говорится в заявлении.

В Украине считают венгерский народ дружественным. Граждане благодарны венграм, которые искренне поддерживают страну и украинцев в течение полномасштабной войны.

В МИД убеждены, что вступление Украины в ЕС — в стратегических интересах самой Венгрии, поскольку оно обеспечит стабильность в регионе и благополучие для всех граждан Украины, включая членов венгерского национального меньшинства. Именно поэтому его лидеры ранее обращались к премьеру Венгрии с просьбой не блокировать вступление Украины в ЕС.

"Если венгерское правительство имеет предостережения на пути интеграции Украины в Евросоюз, оно должно было бы наоборот поддержать открытие вступительных переговоров. Ведь переговорный процесс существует именно для того, чтобы выявлять и снимать беспокойство государств-членов при присоединении новых стран. Переговоры позволят урегулировать и развеять опасения Венгрии относительно потенциальных рисков", — говорится в сообщении.

В МИД говорят, что вступление Украины в ЕС является необратимым цивилизационным выбором украинского народа. Несмотря на полномасштабную войну, страна продолжает активно выполнять все требования для приближения к членству в ЕС.

Европейские партнеры неоднократно отмечали существенный прогресс, достигнутый нашим государством. Представители Евросоюза отмечают, что следующее расширение будет способствовать усилению экономики Союза и укреплению безопасности на всем европейском континенте.

"Членство Украины в ЕС укрепит все европейское сообщество, увеличит стабильность и безопасность, откроет новые возможности для европейского бизнеса, усилит ЕС благодаря украинским технологиям, цифровизации, возобновляемой энергетике, логистике, и другим сферам. Украина стремится к конструктивному партнерству со всеми странами-членами ЕС, в том числе и с Венгрией, для построения более сильной, безопасной и процветающей Европы", — добавили в МИД.

Пост МИД. Фото: скриншот

Пост МИД. Фото: скриншот

Напомним, лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр сообщил, что в консультативном референдуме участие приняли лишь 600 тысяч человек.

Ранее соратница премьера Венгрии Виктора Орбана попала в скандал из-за антиукраинского видео.